Paola Di Benedetto in tv: da Ciao Darwin al GF Vip

Da Ciao Darwin al GF Vip, Paola Di Benedetto ha trionfato nel reality condotto da Alfonso Signorini, battendo tanti personaggi forti. Da Antonella Elia a Patrick Ray Pugliese, la modella ha battuto uno dopo l’altro gli inquilini di Cinecittà aggiudicandosi la vittoria.

Un trionfo arrivato grazie al suo carattere pacato e a un modo di fare misurato, ma sensibile, mai sopra le righe. Classe 1995, influencer e top model, Paola è nata a Vicenza ed è attualmente legata a Federico Rossi del duo Benji e Fede. In passato ha vissuto una love story con Matteo Gentili, noto calciatore, e con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez e Teresanna Pugliese.

La Di Benedetto ha esordito nel mondo della moda come Miss Vicenza e Miss Grand Prix Veneto. Nel 2016 ha preso parte a Miss Italia, ma il vero successo è arrivato qualche anno dopo grazie al ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Da quel momento la carriera di Paola ha spiccato il volo e l’anno successivo è entrata nel cast di Colorado. In seguito è approdata in Honduras grazie all‘Isola dei Famosi. Nel corso del programma la Di Benedetto si è innamorata di Francesco Monte, confessando di essere da tempo in crisi con Matteo Gentile.

La fine dello show ha coinciso anche con l’addio fra i due innamorati. Ospite di Verissimo, Paola Di Benedetto era apparsa molto provata mentre raccontava l’addio a Monte, causato dal fantasma di Cecilia Rodriguez. “Sto soffrendo. É stata una storia breve ma tanto forte. Pensavo andasse tutto bene, invece da un giorno all’altro mi ha detto: ‘Non sento questo sentimento crescere’”.

Poi l’incontro con Federico Rossi e un amore travolgente, raccontato anche su Instagram. Il tradimento e l’addio, seguiti da un periodo in cui il cantante ha cercato in tutti i modi di riconquistare il cuore della modella. La vittoria al GF Vip è stata una sorpresa per tanti e probabilmente nemmeno Paola Di Benedetto lo scorso 8 gennaio, quando ha varcato la porta rossa, si aspettava di trionfare. “Alfonso io dono tutto in beneficenza l’intero montepremi, ci tenevo a dirlo”, ha detto la top model dopo aver scoperto che aveva vinto, dimostrando che il pubblico aveva ragione. Il montepremi del reality, pari a 100 mila euro, andrà dunque interamente in beneficienza.