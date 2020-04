Paola Di Benedetto, dubbi sulla sua vittoria: un ex gieffino attacca

editato in: da

Paola Di Benedetto ha trionfato al GF Vip, ma a qualche ora dalla sua vittoria nel reality di Alfonso Signorini, sono nate alcun polemiche. Secondo Salvo Veneziano, ex concorrente dello show, la modella avrebbe trionfato giocando in modo tutt’altro che pulito. Su Instagram, l’ex gieffino ha pubblicato un post in cui ha criticato la coinquilina, affermando che ci sarebbe qualcosa di poco chiaro nelle votazioni.

Secondo Salvo, dietro il successo di Paola Di Benedetto ci sarebbe Federico Rossi, noto cantante ed ex membro del duo Benji e Fede, molto popolare su Instagram. L’artista infatti ha oltre un milione di followers sui social e sarebbe stata proprio la sua fama, secondo Veneziano, a favorire il trionfo della modella.

“Era normale che vincesse lei – ha detto -. 1,7 milioni di followers, lui si è portato tutte le sue fan per votarla. Per come la vedo io – ha aggiunto -, quando c’è un reality bisogna votare alla vecchia maniera. Lì si capisce realmente il vincitore. (No votazioni sui social). Una persona non può vincere un reality perché ha più followers, inconcepibile”.

Accuse che si mescolano alle dichiarazioni dell’ex agente di Paola Di Benedetto. Si tratta di Paola Benegas della Benegas Model e Management che nelle Stories di Instagram ha scritto un post criptico, riferito proprio alla modella. “In questo periodo dove mancano le belle parole di affetto – ha scritto -, brava me lo dico da sola. Ho avuto fiuto e occhio. E tempo fa qualcuno lo sapeva, vero Gabriele?”.

A rispondere è stato proprio Parpiglia, storico collaboratore di Signorini, conduttore del GF Vip. “Confermo Paola – ha scritto -, ricordo quando a gennaio avevi previsto tutto. Hai fatto un ottimo lavoro, come sempre. Mi spiace, ma la riconoscenza, quella, è cosa dimenticata”.

La Di Benedetto non ha commentato le indiscrezioni, di certo però è stata fra i protagonisti più amati di questa edizione del GF Vip. Dopo essersi tolta qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo alle ex inquiline che l’hanno criticata, la modella si sta godendo il tempo con Federico Rossi. Il montepremi della sua vittoria, nel frattempo, verrà totalmente devoluto in beneficienza. Centomila euro che verranno utilizzati per chi ne ha più bisogno.