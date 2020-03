Paola Caruso al parco col figlio: replica alla polemica

editato in: da

Paola Caruso, showgirl e opinionista amata e “adottata” da Barbara D’Urso, che ne ha seguiti ai tempi sia la gravidanza, con tanto di telecamere in sala parto, che la ricerca della madre naturale, è al centro di una bufera da una decina di giorni.

Il motivo? Una foto, postata il 13 marzo sul proprio profilo Instagram, di lei al parco del Castello Sforzesco insieme al figlio Michelino, con tanto di didascalia: “Ci siamo permessi dopo tanti giorni lontani da tutti un po’ di sole e aria fresca però con le dovute precauzioni e lontani da tutti soli soli …..☀️👩‍❤️‍👨💕Presto staremo giornate intere al parco 🙏🏼🌈👩‍❤️‍👨..#tuttoandràbene”.

Inevitabili i commenti e le critiche che ne erano seguiti. Se è vero che 10 giorni fa ancora non c’era il divieto assoluto di uscire di casa, era anche stato raccomandato di non farlo se non per assoluta necessità, appellandosi al buon senso (civico) di ogni cittadino.

Paola aveva subito risposto ai commenti degli haters, difendendo il diritto a uscire di casa, nei limiti della vicinanza della propria abitazione e mantenendo la distanza di sicurezza.

Domenica 22 marzo la Caruso è stata invitata, in collegamento, a “Live-Non è la D’Urso“, per replicare alla bufera insorta. E la bionda showgirl ha continuato a sostenere la sua buona fede: “Ho finalmente modo di chiarire. Ho fatto questa foto quando ancora si poteva uscire nei pressi delle proprie abitazioni. E sono semplicemente andata sotto casa”.

A nulla è valsa l’ira di Ciacci: “Hai fatto una cazzata Pola, ammettilo. Hai infranto il senso civico di mamma, portando fuori Michelino in questo periodo, mettendolo a rischio. Non puoi far rischiare il bambino, usa il cervello”.

La chiosa di Vladimir Luxuria: “Sei un personaggio pubblico e seguito. Anche se la foto è vecchia, manda un messaggio che non può uscire indenne da critiche. Come a voler dire che in quanto vip, si è privilegiati. Ti chiedo di dire una cosa semplice: ho sbagliato”.