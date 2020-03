Pamela Prati torna su Instagram e annuncia la verità su Mark Caltagirone

editato in: da

Pamela Prati è tornata su Instagram e lo ha fatto con un annuncio molto importante. La showgirl, che si è ormai lasciata alle spalle il periodo di turbolenza mediatica legato allo scandalo di Mark Caltagirone, ha ufficializzato l’uscita del suo primo libro.

Tra queste pagine ci sono, le ferite insanabili della mia infanzia, i tradimenti della vita, il dolore, ma soprattutto la voglia di rialzarsi sempre, più forte di prima.

Queste alcune delle parole utilizzate dalla showgirl sul social dove, nella giornata dell’11 marzo 2020, ha pubblicato un post in cui mostra la copertina del volume, che si intitolerà Come una Carezza e che arriverà in libreria il 2 aprile edito da Giunti.

La Prati, che compirà 62 anni il prossimio 26 novembre, da tempo sta cercando di voltare pagina dopo lo scandalo Caltagirone. Staccatasi definitivamente dalle ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, alla fine del mese di febbraio ha lanciato un singolo, il brano Corazón de Vacaciones (non si tratta della sua prima canzone, dal momento che negli anni ’80 la Prati ha pubblicato diversi brani).

A breve, come sopra ricordato, arriverà l’autobiografia di cui la showgirl aveva iniziato a parlare diversi mesi fa.

Il volume si prospetta molto ricco di dettagli sulla sua vita e carriera. Come ben si sa, Pamela Prati ha attraversato decenni di storia della tv. Tra il Bagaglino e programmi come La Sai l’Ultima?, il suo percorso artistico è lunghissimo ed è iniziato a seguito di un’infanzia non certo facile. La Prati, infatti, è orfana di padre ed è cresciuta per dieci anni in un collegio di suore.

Il suo ultimo anno e mezzo, come tutti sanno, è stato all’insegna della visibilità mediatica per via dello scandalo Caltagirone. Come raccontato dalla showgirl stessa nel corso di un’intervista a Chi, il periodo è stato molto difficile soprattutto “per via della narrazione che ne è stata fatta”.

Nel corso dell’intervista al rotocalco diretto da Alfonso Signorini, la Prati ha svelato che per lei era diventato difficile anche accendere il pc e recarsi al bar. “Ogni azione era diventata dolorosa e io, come dico nel mio libro, ho il diritto di essere felice”: questo il proposito della showgirl sarda che, tra gli obiettivi del prossimo futuro, ha in mente l’apertura di un’associazione per tutelare le vittime delle truffe amorose e per sensibilizzare sul problema.