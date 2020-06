Noemi in forma smagliante: su Instagram rivela il segreto

editato in: da

Su Instagram, Noemi è più bella che mai e sfoggia una forma fisica smagliante. La cantate ha sorpreso i follower nelle ultime settimane pubblicando alcune foto che svelano il risultato di alimentazione sana e sport. Occhi azzurri, chioma rossa e grande grinta, l’artista è una star su Instagram dove immortala gli istanti della sua vita per condividerli con i fan. Nelle foto più recenti però in tanti hanno notato il grande cambiamento di Noemi.

“Il mio copywriter di supporto non é reperibile e mi ha lasciato appesa qui – ha scritto la cantante in una foto in cui è appesa a una corda -. ⁣Mi date una mano voi con la descrizione del post? ⁣Alla migliore, una citazione nella prossima foto!⁣”. A colpire però non sono state le parole dell’artista, quanto la sua forma fisica perfetta. Nello scatto Noemi mostra un corpo tonico e scolpito, prontissimo per la prova costume.

“Tesoro ma stai facendo crossfit? – le ha scritto la collega Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazosa -. Stai diventando super gnocca!”. Immediata la risposta di Noemi, che ha rivelato il suo segreto: “No, Tabata”, ha spiegato. Si tratta di un allenamento particolare sviluppato nel 1996 dal dott. Tabata che prevede esercizi con la massima intensità per circa 20 secondi, eseguiti 8 volte con 10 secondi di pausa. Il metodo Tabata prevede l’allenamento per 5 giorni a settimana in un periodo di un mese e mezzo e promette risultati sorprendenti.

Da sempre sulla cresta dell’onda, Noemi è una delle cantanti più amate. Bella, forte e straordinaria, non ha mai nascosto i suoi difetti e la voglia di sentirsi una donna “normale”, anche nelle sue canzoni. Nonostante sia un personaggio pubblico, è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata. Sposata con il musicista Gabriele Greco, suo fidanzato per anni, la cantante aveva svelato qualche tempo fa di sognare un figlio. “Vorrei avere un figlio – aveva confessato a LaPresse -. L’amore si consuma se non si è capaci di rinunciare a qualcosa in nome della coppia, ma non si esaurisce. Credo nell’equazione dell’amore di Paul Dirac: il fisico quantistico sostiene che anche se la vita ci separa, non ci allontaneremo mai dalle persone con le quali abbiamo condiviso momenti importanti”.