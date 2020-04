Nina Moric lascia Instagram e cambia vita con Fabrizio Corona

editato in: da

Nina Moric lascia Instagram ed è sempre più vicina a Fabrizio Corona. La modella ha pubblicato sui social un post in cui ha annunciato la volontà di abbandonare la vita virtuale per dedicarsi di più a quella reale. Nina infatti sta vivendo un periodo molto impegnativo, ma felice, grazie al legame ritrovato con l’ex marito e al rapporto con Carlos, che è stato lontano da lei per molto tempo.

“Ragazzi – ha scritto la modella – ho deciso di allontanarmi dall’Instagram (visto che Facebook non è mai stato gestito da me, non ho mai scritto nemmeno una virgola, tanto non ho nemmeno accesso) ecco perché non ho scritto i social, finché non finirà questa quarantena. Presta attenzione alla bellezza collaterale”.

Nelle Storie di Instagram, Nina ha spiegato i motivi della sua scelta, parlando con i follower che le chiedevano di continuare ad aggiornare i social. “Non mi fa paura essere giudicata – ha detto -. Posso capire che io possa piacere o meno, siamo esseri liberi, ma credetemi sono una donna con le mie debolezze e i miei vissuti. A volte dobbiamo avere un ruolo che non è il nostro, ma che la vita ti impone in base alle nostre scelte. A volte belle, a volte meno belle. La mia vita non è mai stata nei social – ha chiarito la Moric -, qui si vedono foto che ovviamente sono particolarmente perfette, ma Nina sa di essere anche una donna capace di fregarsene di tutto e quando vedo insulti sorrido perché mi rendo conto di preferire meno esteriorità, ma più vita vera. Tutto questo per dire… l’abito non fa il monaco.. e tra un po’ ve lo racconterò seriamente”.

Nina è tornata a sorridere dopo un periodo particolarmente duro, segnato dai continui scontri in tv con Luigi Mario Favoloso. L’imprenditore ed ex gieffino dopo essere scomparso, era riapparso sul piccolo schermo per rispondere alle accuse della Moric. La showgirl infatti l’ha accusato di essere stato violento nei suoi confronti e, in un’occasione, anche in quelli di Carlos. Un comportamento che avrebbe scatenato la rabbia di Corona, pronto a tutto per difendere l’ex moglie. Fabrizio non ha mai nascosto di essere ancora molto legato a Nina, la donna più importante della sua vita, e nelle ultime settimane si era parlato persino di un ritorno di fiamma.