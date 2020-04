Nina Moric e Fabrizio Corona sono tornati insieme: l’indiscrezione

editato in: da

Nina Moric: vita, amori, fidanzati e cambi di look

Nina Moric e Fabrizio Corona sono tornati insieme. Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, la coppia avrebbe deciso di riprovarci. Nell’ultimo periodo l’ex re dei paparazzi e la modella si erano riavvicinati ed erano apparsi insieme su Instagram più affiatati che mai.

Dopo l’uscita dal carcere, Corona aveva trascorso le feste di Natale con Nina e il figlio Carlos. In seguito la Moric era rimasta coinvolta nella misteriosa scomparsa di Luigi Mario Favoloso. L’ex, dopo essere sparito, era ricomparso in tv per difendersi dall’accusa di essere stato violento nei suoi confronti e in quelli di Carlos. In quell’occasione Fabrizio era rimasto accanto all’ex moglie, supportandola.

La stessa Nina aveva pubblicato uno scatto in cui abbracciava l’ex re dei paparazzi. “Hai mai fatto la guerra con gli occhi – aveva scritto -. Io sì, e ho anche perso perché se entrambi giochiamo a nascondino, ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male. E poi bene, poi male”.

Qualche giorno dopo Corona aveva festeggiato il suo compleanno a casa con un video. “C’è poco da festeggiare – aveva scritto postando un video in cui soffiava le candeline con Nina Moric e Carlos -. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi”.

Secondo Alberto Dandolo, fra Nina Moric e Corona sarebbe sbocciato di nuovo l’amore. “Dicono che Nina Moric sia innamorata – si legge sul settimanale Oggi -. Che stia ritrovando serenità ed equilibrio grazie a Fabrizio Corona e Carlos Maria”.

Fra i due è ancora amore? Qualche tempo fa la stessa Nina aveva confessato di provare un forte sentimento per l’ex marito. “Ha un bellissimo cuore, non mi ha mai ferito facendomi del male fisico ma nemmeno atroce – aveva detto a Caterina Balivo, ospite di Vieni da Me -. Nel 2007, Ci siamo lasciati perché non appoggiavo alcuni suoi atteggiamenti lavorativi. Nel 2009, non c’era più questa passione. Si è innamorato di Belen. Hanno avuto questa storia. Lui mi ha sempre protetta anche quando ci siamo lasciati. Anche con una telefonata, c’era. Nella sua spavalderia è riuscito ad essere un grande uomo. Fabrizio Corona è una delle persone più meravigliose, più buone d’animo che io conosca”.