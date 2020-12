I 48 anni di Morgan: i figli, Asia Argento, le ex e le polemiche

editato in: da

I Bluvertigo, la carriera da solista, brani che hanno fatto la storia della musica italiana: Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, è un cantautore, musicista e compositore.

Nato a Milano il 23 dicembre del 1972, nel corso dei suoi 48 anni ha dato prova di avere un talento raro per la musica. E lo dimostra non solo il fatto di aver dato vita, e voce, ad alcuni brani indimenticabili, ma anche i riconoscimenti che ha ottenuto.

L’amore per la musica nasce in gioventù: già a sei anni inizia a studiare, prima chitarra e poi pianoforte. Morgan ha dimostrato di essere un giovane talento, componendo e ampliando gli orizzonti musicali a tanti generi diversi. Inizia a frequentare il conservatorio, che non termina, e a 16 anni fa della musica il proprio lavoro. Nel 1988 prende vita la collaborazione con Andrea Fumagalli, prima nella band Golden Age che però si scioglie in breve tempo, poi con i Bluvertigo.

E qui inizia il successo che porta il gruppo a incidere numerosi dischi, a partecipare a Sanremo Giovani (arrivano terzi tra i gruppi della seconda serata) e a sperimentare lasciando un segno tangibile nella musica italiana con brani molto amati. Tra gli ultimi lavori della band Pop Tools del 2001.

Morgan brilla anche nella carriera da solista: numerosi i suoi album, il primo è stato Canzoni dell’appartamento del 2003 che contiene il singolo Altrove. Con questo album ha vinto la targa Tenco come migliore opera prima e il Premio Lunezia Nuove Stelle. Reinterpreta e pubblica l’album di Fabrizio De Andrè Non al denaro non all’amore né al cielo e poi ancora Da A ad A, album di inediti nel 2007 e nel 2008 È successo a Morgan, Italian songbook vol.1 nel 2009 e nel 2012 Italian songbook vol.2. Inoltre ha pubblicato tre raccolte.

Genio nella musica che funziona sul piccolo schermo: Morgan, infatti, alla carriera musicale ha accostato anche quella televisiva: è stato giudice di X Factor (nel talent hanno vinto per cinque volte cantanti seguiti da lui), ha preso parte come ospite fisso a Le invasioni barbariche, ha partecipato come coach a The Voice of italy e molto altro. Ha lavorato come compositore, scrittore e regista.

Una brillante carriera durante la quale ha dovuto affrontare momenti più difficili e polemiche: dall’esclusione dalla competizione per il Festival di Sanremo 2010, alla squalifica per defezione nell’edizione 2020 quando ha partecipato con Bugo, fino alla sfera più privata – invece – con il difficile periodo del pignoramento della sua abitazione per essere venduta all’asta.

Sentimentalmente è stato legato all’attrice italiana Asia Argento: la coppia a giungo del 2001 ha avuto la figlia Anna Lou. Nel 2012 Morgan è diventato nuovamente papà: con Jessica Mazzoli ha avuto Lara . Infine dalla relazione con Alessandra Cataldo a marzo del 2020 è nata Maria Eco.

In occasione dei suoi 48 anni ha pubblicato su Instagram uno dei cinque brani scartati per Sanremo 2021: Il senso delle cose.