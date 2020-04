Maurizio Costanzo svela cosa fa a casa con Maria De Filippi

editato in: da

Quando si pensa alle coppie più longeve del mondo dello spettacolo non possono che venire in mente loro, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Il loro amore dura da più di 25 anni: si incontrarono per la prima volta nel 1989 e decisero di iniziare a frequentarsi solo dopo l’addio di lui alla terza moglie, Marta Flavi.

Costanzo e la De Filippi hanno percorso molta strada insieme, ma sono sempre stati estremamente riservati: basti pensare che la loro intimità è praticamente blindata. Difficilmente i due si aprono sulla loro vita privata, fatta salva qualche eccezione.

Tra queste eccezioni, l’ultima in ordine di tempo è quella che ha visto Maurizio Costanzo svelare un dettaglio sulla sua vita con la De Filippi durante questa emergenza sanitaria. Il conduttore, partendo dal cambiamento delle sue abitudini personali e professionali, ha spiegato di non sentire il peso della quarantena passata insieme alla sua consorte.

Come mai? Semplice, perché Maurizio e Maria hanno una profonda intesa caratteriale e intellettuale. Condividono la scarsa attenzione per la vita mondana e privilegiano le serate passate sul divano, a tenersi reciprocamente compagnia.

Io e Maria siamo marito e moglie da quasi venticinque anni. Prima, siamo stati insieme altri tre anni. E in tutto questo tempo non abbiamo mai frequentato salotti. Mai fatto cene a lume di candela fuori di casa. Mi piace aspettarla la sera per mangiare.

A ben guardare, le parole di Costanzo sono dolcissime: se è vero che marito e moglie hanno un’indole casalinga, è altrettanto vero che sono riusciti, in quanto coppia, a non perdere mai il piacere di starsi accanto nel corso della lunga vita matrimoniale. Insieme, i due hanno già tutto quello che si possa desiderare, senza bisogno di cercare altro fuori. C’è solo una cosa che manca:

La cosa che mi manca di più è il pranzo con i figli, è una delle cose che mi dispiace di più. Aspetto che si allentino le misure di sicurezza per ripristinare un po’ di vecchie abitudini, ma ci sentiamo spessissimo. Con i nipoti niente videochiamate, solo telefonate: colpa mia che sono antico. Il nonno, del resto, lo hanno visto tante volte in tv.

Vecchie abitudini che mancano a tutti, ma che sono più difficili da sopportare quando non si può contare su un amore solido. E quello di Costanzo e della De Filippi, ci si può mettere la mano sul fuoco, lo è.