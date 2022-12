Matrimonio di Francesca Cipriani: grande festa con invitati vip. Signorini assente

Tanti Vip e una chiesa addobbata a festa. Francesca Cipriani ha sposato il suo fidanzato Alessandro Rossi, dopo la romantica proposta di matrimonio nella quale le aveva chiesto di diventare sua moglie. La cerimonia, blindatissima, ha visto la partecipazione di alcuni dei suoi ex compagni d’avventura, tra cui Manila Nazzaro – in coppia con il suo fidanzato Lorenzo Amoruso – e Delia Duran con Alex Belli. Tra questi, anche un nome inaspettato: quello di Miss Keta.

Francesca Cipriani, le nozze con il suo Alessandro Rossi

Non c’è stato modo di vedere l’abito della sposa, se non nelle pochissime foto rubate che sono circolate in Rete. Un vestito classico, con un’ampia scollatura e un corpetto scintillante sono gli unici elementi che siamo riuscite a scorgere. Probabilmente, gli scatti più belli compariranno nei prossimi giorni, proprio come deve essere per volontà degli sposi.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato numerosissimi Vip, si è tenuta presso la Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina. Una lunghissima distesa di fiori bianchi ha accolto gli sposi, proprio come si nota nelle storie di Instagram di Manila Nazzaro, mentre per tutti gli invitati è stato studiato un kit di base che conteneva il riso – da lanciare tradizionalmente all’uscita dalla chiesa – e dei fazzoletti per i più romantici. Su ogni pacchetto, compaiono le iniziali degli sposi: A (Alessandro) e F (Francesca).

Gli invitati alle nozze di Francesca Cipriani

Tantissimi gli ex compagni d’avventura, che con lei hanno condiviso l’esperienza del GF Vip 6, esattamente quella nella quale il suo fidanzato le ha chiesto di condividere la sua vita con lui. Tra questi Manila Nazzaro, Aldo Montano, le sorelle Selassié, Alex Belli e Delia Duran, Carmen Russo e Giucas Casella. E ancora i futuri genitori Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, in attesa della loro prima figlia, Samy Youssef, Giacomo Urtis, Raffaella Fico. E sì, anche Miss Keta. Assenti, invece, Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo, che sarebbero stati tra gli invitati.

Stando alle anticipazioni rese tempo fa dalla sposa stessa, Alfonso Signorini avrebbe dovuto essere il testimone di nozze. Ma, all’indomani dal matrimonio, sappiamo che Giucas Casella ha preso il suo posto.

Il party al Castello di Tor Crescenza

Non poteva mancare la grande festa finale, con la quale gli sposi hanno ringraziato gli invitati per essere stati loro vicini in un giorno così importante. Niente è lasciato a caso, con addobbi romantici ma anche tanta musica per scatenarsi dopo la cerimonia e soprattutto dopo la lunga cena.

I fuochi d’artificio, con cambio d’abito da parte della sposa, hanno concluso la giornata dedicata a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi.

Un evento incredibile, proprio come lei lo ha sempre sognato, e perfettamente in linea con la sua personalità esplosiva. Le nozze sono arrivate dopo gli anni difficili trascorsi al fianco di una persona che non la rispettava e che l’ha fatta soffrire. Fortunatamente, l’incontro con Alessandro le ha restituito il sorriso e la voglia di credere ancora nell’amore vero. E, questa cerimonia, è stato il modo migliore per coronare quest’unione che da lungo tempo aveva desiderato.

