Francesca Cipriani: “Sono in attesa della cicogna”, la pupa è pronta a diventare mamma

Dietro le vocine e le smorfiette si cela una brava ragazza che altro non sogna che costruire una famiglia. Chi non la prendeva sul serio, si sbagliava: Francesca Cipriani è una donna con la testa sulle spalle, pronta alla maternità e alle grandi responsabilità che ne conseguono.

Intervistata dal settimanale Mio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, arrivata alla ribalta nel ruolo di svampita pupa ne La pupa e il secchione, ha dichiarato di essere “in attesa della cicogna” assieme al marito, l’imprenditore Alessandro Rossi, che proprio dentro la casa del Gf fece la sua proposta.

Francesca Cipriani pronta a essere madre

No, non è incinta Francesca Cipriani, ma vorrebbe esserlo presto e non possiamo che augurarglielo di cuore. “Siamo in attesa della cicogna, non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio” ha dichiarato sulle pagine del settimanale Mio la showgirl. “Vi faremo sapere, per ora work in progress”.

E la giovane innamorata inizia già a sognare la vita da genitore: “Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a 360 gradi, molto presente. Faro di tutto per la felicità di mio figlio”. Nel frattempo, si allena con il bambino che il compagno Alessandro Rossi ha avuto da una precedente relazione: “Per ora ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro, lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Io impazzisco per i bambini, ho sempre avuto un debole per i più piccoli”.

Una nuova famiglia per Francesca Cipriani e Alessandro Rossi

L’amore tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi corre veloce. Conosciutisi tre anni fa, tra loro è stato colpo di fulmine. Il matrimonio è arrivato lo scorso anno, con una grande festa a Roma, definita dalla coppia “la città dell’amore eterno”. A poco più di dodici mesi dal sì, arriva adesso la voglia di mettere al mondo un figlio. Perché, così come dichiarato qualche tempo fa dalla stessa Cipriani: “Sono una persona più matura che ha trovato l’amore”.

Non un amore che appartiene allo showbiz, Alessandro Rossi non era noto prima del matrimonio con la gieffina. Cittadino della piccola città di Cesenatico, imprenditore 32enne lavora presso un’azienda locale e, sul suo profilo Instagram – dove condivide teneri scatti assieme alla moglie – si definisce “costruttore e arredatore delle case dei Vip”.

Il sì dentro la casa del Grande Fratello Vip

Alessandro Rossi si è fatto conoscere al grande pubblico come un vero romantico. La prima volta che il suo volto è finito in tv è stato quando si è presentato nella casa del Gf elegante ed emozionatissimo, in piedi in cima a un tappeto rosso in mezzo al giardino ricoperto di palloncini a forma di cuore, circondato dalle concorrenti vestite da damigelle.

“Questi mesi sono stati difficili, prima stavamo sempre insieme e il distacco è stato forte, ma ho capito che ti amo ancora di più, che mi manchi e che non trovarti a casa, non sapere che ci vedremo mi fa soffrire. Io non sono nessuno, ma le persone hanno iniziato a fermarmi, a chiedermi del nostro amore, sì sono felice, ma questa è una felicità effimera, perché per me la felicità è solo quella insieme a te. Quella delle piccole cose, come quando ti alzavi alle 5 insieme a me, che dovevo essere a lavoro alle 8, e mi preparavi la merenda mettendoci dentro un bigliettino con scritto Ti amo”.

E quando, dopo questa toccante proposta di matrimonio da cui prender spunto, Alessandro ha chiesto a Francesca se volesse diventare sua moglie, la risposta non poteva che essere un convintissimo sì urlato a squarciagola. Perché va bene mettere su famiglia, diventare madre e trovare l’amore, ma Cipriani non sarebbe lei senza qualche stridulo urletto ogni tanto.