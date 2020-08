Mara Venier, nuova caduta: il racconto dell’infortunio su Instagram

editato in: da

Nuovo incidente per Mara Venier che, dopo essersi rotta il piede, ha confessato di essersi fatta male a un ginocchio su Instagram. La conduttrice ha rivelato nelle Stories di essere caduta nel giardino di casa, di ritorno da una cena con alcuni amici e la famiglia.

Sui social, Mara ha postato alcuni video in cui ha raccontato l’accaduto ai follower. “È arrivato il momento di andare a farmi benedire – ha rivelato, fra ironia e disperazione -. Ieri sera tornando a casa dopo una bellissima cena con tanti amici e family sono caduta. Non ho visto un gradino, era buio e sono caduta. C’ho l’altro ginocchio ammaccato. Ci sono ricaduta, l’altra gamba. Ho messo il ghiaccio, per fortuna niente di fratturato, mi è andata bene. È stata una bella botta. Mi devo proprio fare benedire, ragazzi”. La presentatrice ha anche condiviso un video della figlia Elisabetta Ferracini che commentava la nuova caduta della madre.

L’incidente al ginocchio arriva proprio ora che Mara si sta riprendendo dopo essersi rotta un piede mesi fa. Alla fine di maggio la presentatrice era caduta, causandosi una frattura, mentre si recava negli studi Rai. Nonostante il dolore, la Venier, da grande professionista, aveva affrontato la diretta di Domenica In, dimostrando ancora una volta il suo valore. Una bravura premiata da ottimi ascolti e da un record che ha garantito la riconferma della presentatrice anche per la prossima stagione. Qualche settimana fa, Mara aveva espresso la volontà di condurre il format in compagnia di Stefano De Martino, nuovo volto Rai, reduce dal successo di Made In Sud e al centro dei gossip a causa del nuovo addio a Belen Rodriguez.

In attesa di tornare sul piccolo schermo, nonostante l’incidente di questi giorni, la Venier si sta godendo un po’ di meritato riposo. Accanto a lei c’è sempre il marito Nicola Carraro con cui ha superato questi mesi difficili, segnati dalla paura per l’emergenza Coronavirus e dalla lontananza dai suoi cari, ma anche i figli, Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi. Presente nelle sue giornate soprattutto l’amatissimo nipotino Claudio che ha reso ancora più saldo il legame con il figlio, rendendola molto felice.