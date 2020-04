Mara Venier, il marito la riprende di nascosto su Instagram e lei si infuria

editato in: da

Regina di Domenica In, ma soprattutto di Instagram: Mara Venier è la protagonista di un video girato di nascosto dal marito Nicola Carraro. Nella clip, che è piaciuta moltissimo ai follower, la conduttrice si dà alle pulizie, spazzando il balcone della sua casa romana e stendendo i panni.

Nel video Mara è in tuta, con ciabatte colorate e i capelli tenuti fermi da ben due mollettoni. La conduttrice sistema il bucato, mentre Nicola Carraro la riprende senza farsi vedere. “Guardate la signora della domenica come è ridotta!”, dice l’ex produttore, ridendo. Poco dopo la Venier si accorge di essere ripresa e si arrabbia. “Mi stai riprendendo? Nicola basta!”, tuona.

“Questa volta mi picchierà, ma non ho resistito!”, ha scritto Carraro, postando il video sulla sua pagina Instagram. Immediato il commento della Venier che ha apostrofato il marito con un “p***a” e lui ha risposto con ironia, scrivendole: “I love you”. Un amore, quello fra Mara e Nicola, che dura dal 2006 quando i due sono convolati a nozze. L’ex produttore ha rubato il cuore della presentatrice ed è sempre al suo fianco.

Su Instagram, dove è molto attivo, posta spesso video che raccontano la vita quotidiana della coppia, fra cene, balli scatenati in cucina e tante risate. Qualche giorno fa Mara aveva raccontato al settimanale Nuovo la sua convivenza con il marito in questo momento così difficile e delicato in cui, purtroppo, è lontana dai suoi cari, in particolare il nipotino Claudio. Nella puntata di Pasqua di Domenica In, la Venier non aveva trattenuto le lacrime di fronte a un videomessaggio del piccolo, registrato dal figlio Paolo Capponi.

“Fuori dalla porta, mi spoglio completamente e, in mutandine e reggiseno, corro in bagno per farmi la doccia – ha raccontato -. Poi infilo gli abiti in lavatrice e quindi, finalmente, rivedo il mio Nicola, rimanendo sempre a un metro di distanza da lui“.

“Io lo freno e non dormo con lui – ha spiegato, parlando del rapporto con il marito -. Per fare certe cose bisogna aspettare tempi migliori: saremmo due incoscienti se ci comportassimo diversamente […] La sera, nella quiete della mia stanza, recito il rosario e talvolta mi addormento con la corona tra le mani”.

Video tratto dal profilo Instagram di Nicola Carraro.