Mara Venier infrange le regole a Domenica In, consigliere Rai si infuria: “Inaccettabile”

Mara Venier infrange le regole a Domenica In e il consigliere Rai si infuria. L’ultima puntata dello show domenicale è stata piuttosto emozionante, soprattutto grazie alla partecipazione di Romina Power. Dopo l’annuncio della morte di sua sorella Taryn, l’ex moglie di Al Bano Carrisi è stata ospite della trasmissione, accogliendo l’invito di Mara che è prima di tutto una sua amica.

Già poche ore prima della diretta, la Venier aveva espresso la sua vicinanza a Romina su Instagram, pubblicando alcune foto e messaggi. La Power era legatissima a Taryn, che è scomparsa dopo una lunga battaglia contro la leucemia. “Nessuno se lo aspettava – ha confessato la Power, che non ha potuto abbracciare la sorella un’ultima volta -. Non dovrebbe mai succedere che la più giovane se ne va prima della più grande. E poi tutti dovremmo vivere almeno fino a 80 anni, tutti. Non è giusto che la vita venga tagliata così. Lei era la più spirituale di noi, ci ha insegnato a tutti a meditare. La spiritualità ce l’ha insegnata lei”.

Le parole di Romina hanno commosso molto Mara che in un momento di commozione ha infranto le regole. La conduttrice non ha mantenuto le distanze e ha abbracciato l’amica. “Non ci dovremmo abbracciare, ma vieni qui”, ha detto e l’ex moglie di Al Bano ha replicato: “Non me ne frega niente che non ci dobbiamo abbracciare, ti abbraccio lo stesso”. Un momento commovente che però ha generato da subito accese polemiche. Sul gesto della Venier è intervenuto Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione della Rai che ha criticato la scelta di Mara di abbracciare l’amica, nonostante il contesto commovente. “Quel “non me ne frega niente”su RAI1 è inaccettabile – ha scritto sui social -. Uno schiaffo alle leggi. Per i colleghi\e che lavorano e rischiano in quella (ed altre) Produzioni nei CPTV e Sedi Regionali ed anche per tutti\e coloro che correttamente, fuori e dentro la RAI, rispettano le leggi necessarie al contenimento della Pandemia Covid19”.