Live – Non è la D’Urso, lite furiosa tra Tognazzi e Predolin. D’Urso reagisce così

Cambio di ruolo per Simona Izzo che, questa volta, entra nel salotto di Live – Non è la D’Urso per rispondere a domande sulla sua vita con il marito Ricky Tognazzi e, soprattutto, alle vicende riguardanti il matrimonio dell’attrice con Antonella Venditti. Barbara D’Urso, così, ha accolto nello studio Simona Izzo, spesso suo opinionista, e Ricky Tognazzi.

I due sono felicemente innamorati da più di 30 anni e sposati dal 1995. Lei energica e gelosa, lui paziente e determinato, sembrano essere nati per stare insieme per il modo perfetto in cui si compensano: la dimostrazione vivente che gli opposti si attraggono.

Numerosi i punti toccati dalla coppia. Quello forse più atteso dai telespettatori riguarda il matrimonio di Simona Izzo con Venditti, celebrato nel 1975 e dal quale è nato il figlio Francesco. Antonello, in passato, ha dichiarato di aver sofferto molto per la loro rottura. La donna, che del cantante è stata musa ispiratrice, però, dichiara di averlo lasciato per i continui tradimenti subiti. Del passato, Ricky Tognazzi dichiara:

Mia figlia si chiama Sara grazie alla meravigliosa canzone di Antonello Venditti. Abbiamo un bellissimo rapporto.

Poco d’accordo con questa affermazione la Izzo, che strabuzza gli occhi e precisa:

Tra di loro sì, hanno un bellissimo rapporto. Invecchiando, però, nessuno migliora. Neanche io.

Particolarmente acceso, poi, il confronto con Marco Predolin, con il quale la coppia aveva discusso ai tempi della partecipazione di Simona al Grande Fratello Vip. Tra la Izzo e Predolin, anche lui concorrente del reality, le liti, molto accese, erano all’ordine del giorno, tanto da spingere Tognazzi ad intervenire con un tweet: “È un fallito”. Un commento che l’ex gieffino non ha ancora digerito:

Finalmente – esordisce aggressivamente Predolin – dopo due anni posso guardarlo in faccia. Mi aspettavo che ammettessi di aver detto qualche cavolata.

Ricky Tognazzi, però, non ci sta e, senza peli sulla lingua, risponde alle offese:

Ti sei goduto cinque minuti di celebrità. Tu ne hai dette molte di più, sei stato offensivo con gli altri concorrenti. Rimani un maleducato e un incapace, sai solo insultare gli omosessuali e le donne. Sai solo parlare alle spalle. Ma come ti permetti? Hai rovinato anche questa serata.

La lite si fa piuttosto accesa, con Barbara D’Urso che prova a calmare gli animi. Dopo la scorsa puntata, con lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria, ancora una volta la conduttrice si ritrova a dover riprendere i suoi ospiti. Questa volta, però, riesce a far abbracciare Tognazzi e Predolin, con quest’ultimo che chiede scusa a Simona Izzo.