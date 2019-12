Live – Non è la D’Urso: Ivana Trump svela la verità su Rubicondi e sui figli

editato in: da

Barbara D’Urso ha accolto a Live – Non è la D’Urso due ospiti davvero speciali: Ivana Trump e Rossano Rubicondi. Lei, ex moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sposato il modello e spogliarellista nel 2008, creando molto scalpore: è stato, infatti, il suo quarto marito.

Sebbene il matrimonio sia finito in breve tempo, solo pochi mesi, Rossano Rubicondi ed Ivana Trump, 25 anni di differenza, sono rimasti in ottimi rapporti. Questo nonostante gli attacchi di lui ai figli dell’ex moglie del Presidente degli Stati Uniti D’America.

Non hanno, quindi, avuto nessun timore ad accettare l’ipotesi di sedersi nel salotto di Barbara D’Urso per affrontare le cinque agguerritissime sfere, pur essendo consapevoli di quanto successo nelle scorse puntate – lo scontro tra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi e quello tra Marco Predolin e Ricky Tognazzi – i due sono arrivati in studio con grande disinvoltura.

C’è subito chi si chiede se tra i due ci sia stato un nuovo ritorno di fiamma. Tra i due, infatti, già negli scorsi mesi era tornato l’amore, coronato con un viaggio a Capri. La coppia, però, aveva deciso di terminare, ancora una volta, la loro storia. Lo conferma proprio Ivana Trump, che dichiara:

Siamo solo amici.

A contraddirla, però, ci pensa proprio Rossano Rubicondi, che cambia le carte in tavola.

La fiamma tra noi c’è sempre stata. Siamo legati da quasi vent’anni e siamo una famiglia. Forse si ritornerà insieme o forse stiamo già insieme.

Non vengono, però, messe da parte le polemiche seguite alle critiche che Rossano Rubicondi ha esplicitato nei confronti dei figli di Ivana Trump, affermando che in passato lo avevano trattato malissimo e lasciando intendere di non provare grande stima nei loro confronti. A chi gli ha fatto notare la mancanza di rispetto nei confronti della sua ex moglie, il modello ha risposto:

Ci riferiamo a fatti di anni fa basati sul nulla. Siamo ancora qui insieme. In tutte le famiglie ci possono essere litigi e discussioni. In questo caso è tutto più amplificato. Conosco i figli da quando sono piccoli. I giornali hanno riportato le cose esagerando quello che ho detto. Smentisco tutto, altrimenti lei non sarebbe qui vicino a me.

Sollecitata, Ivana Trump approfondisce l’argomento e prende le difese dei figli:

Non mi è piaciuto assolutamente. A nessuna madre piace quando i propri figli vengono attaccati. Disapprovo, ma le persone, quando sono arrabbiate, possono dire molte cose.

Dopodiché, Ivana ha parlato anche dell’ex marito, Donald Trump. Messa a paragone con la nuova first lady, Melania, affronta l’argomento con il sorriso e dichiara:

Lei è molto bella ma non sa fare niente. Indossa solo degli abiti molto belli. Su di lui non c’è molto da dire. E comunque ho sempre preferito fare la baby sitter, piuttosto che la badante.

Una frecciatina all’ex marito e alla nuova compagna? Sì, ma anche una probabile dichiarazione d’intenti nei confronti di Rossano, che a quanto pare dorme con lei tutte le notti. Amicizia o storia d’amore? Lo scopriremo solo vivendo.