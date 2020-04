Live, Barbara D’Urso cambia look dopo le critiche ricevute

editato in: da

Barbara D’Urso non si ferma e continua a dedicarsi con attenzione a Live – Non è la D’Urso per soddisfare le richieste e le esigenze del suo affezionato pubblico. La conduttrice così si impegna, appuntamento dopo appuntamento, a proporre interessanti interviste e confronti, dedicando ampio spazio anche all’intrattenimento e allo spettacolo.

Diversi gli ospiti in studio e numerosi quelli in collegamento. Tra esperti, politici ed opinionisti, la D’Urso prova a fornire sempre punti di vista diversi e possibili soluzioni sulle questioni più interessanti della settimana. Un duro lavoro che, tuttavia, non la rende immune dalle critiche. Questa volta un duro attacco è arrivato da Lucio Presta, manager di molti vip e marito di Paola Perego.

Presta, di recente, ha criticato apertamente e molto duramente Live – Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque, mettendo in dubbio la qualità dei servizi proposti dai programmi al pubblico e, di conseguenza, il lavoro di Barbara D’Urso:

Posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno – ha affermato Lucio Presta – ogni mese, ogni anno, la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?

La conduttrice, come già accaduto nei giorni scorsi con Belen Rodriguez, ha preferito non cedere alle provocazioni e alle insinuazioni sulla qualità dei suoi programmi. Chi si aspettava una sfuriata si è dovuto ricredere. Per questa volta la D’Urso ha deciso di ignorare tutti i commenti ricevuti e concentrarsi solo sul suo lavoro.

Pur non rispondendo direttamente a Lucio Presta, che aveva colpito anche l’abbigliamento della conduttrice, Barbara D’Urso ha optato per un look diverso accantonando, per questa volta, le sue amate paillettes. Così durante la puntata la vediamo indossare un sobrio tailleur nero. Impeccabile l’acconciatura con i capelli raccolti e il make-up privo di eccessi.

La scelta dell’outfit di Barbara D’Urso è stata influenzata dalle parole di Lucio Presta? La conduttrice, in ogni caso, ha dissimulato ogni possibile forma di fastidio. D’altronde, è abituata a ricevere frecciatine e ad affrontare polemiche. Ciononostante i suoi programmi le hanno fatto guadagnare non solo critiche ma anche, e soprattutto, successi e complimenti. Gli ascolti, infatti, non smettono di premiarla e il suo pubblico continua a seguirla con affetto.