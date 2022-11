“Io e lei qualche anno fa”: la foto vintage di Barbara D’Urso spopola su Instagram

Inizia oggi una nuova avventura per Barbara D’Urso che, da conduttrice di successo qual è, ha deciso anche di cimentarsi in un podcast cavalcando l’onda della moda del momento.

La D’Urso ha infatti lanciato le prime due puntate di Amiche mie che, per l’appunto, è un podcast tutto incentrato sull’amicizia al femminile e in cui parteciperanno come guest star le storiche amiche della Regina del pomeriggio di Canale 5.

Barbara D’Urso, lo scatto d’annata: per lei il tempo non passa

Per promuovere le prime due puntate del suo nuovo progetto, Barbara D’Urso ha pubblicato su Instagram una foto d’annata che la immortala insieme all’amica di sempre Angelica, prima co-protagonista del podcast Amiche mie.

Nello scatto le due, in costume, sembrano stare su uno yatch e sorridono spensierate all’obiettivo nella classica posa “a fenicottero” (gamba piegata e punta del piede puntata per terra) tanto cara alle influencer.

Quello che ha sconvolto dell’immagine è proprio la bellezza di Barbara (e della sua amica inseparabile da quando avevano quindici anni) che, ad almeno trent’anni da quella foto, sembra non essere per nulla cambiata e, addirittura, diventata più bella.

Le gambe toniche della conduttrice sessantacinquenne di Pomeriggio 5 sono infatti sempre le stesse. Barbara, d’altronde, non ha mai nascosto di prendersi molta cura del proprio corpo che tratta come un tempio: ogni mattina, come spesso rivela anche attraverso le sue Instagram stories, si cimenta in lezioni di danza disciplina da lei amatissima.

Barbara D’Urso: l’evoluzione di Carmelita

Oltre a parlare di amicizia, la D’Urso nel suo podcast attraverserà i diversi momenti della propria vita (e della sua scintillante carriera) che l’hanno portata sino a qui. In una recente intervista, infatti, Barbara, al secolo Carmelita, ha anticipato quali sono state le tappe più importanti che hanno forgiato la donna che è oggi: “I miei debutti: in teatro, al cinema, i musical, la televisione. Tutte le volte che ho conquistato qualcosa da sola, senza fare compromessi come mi hanno insegnato i miei genitori. Anche se il mondo dello spettacolo non è sempre “limpido”, in quarantacinque anni ho gestito tutte le provocazioni”.

Anche la vita privata di Barbara sarà oggetto delle sue chiacchiere tra amiche in quanto, ha sottolineato, “la cosa più importante della mia vita sono i miei figli. Mi sono separata quando avevano cinque e sette anni e crescerli da sola è stata una sfida. Poi sono importanti anche le cose brutte che mi sono capitate: dalle separazioni, di cui parlo nel podcast, ai tradimenti. Cose tremende che ti restano addosso tutta la vita, cose ordinarie che tutti possiamo aver provato”.

E proprio in virtù della sua vita ricca di periodi non sempre facilissimi da affrontante, Barbara ha deciso di cimentarsi in questo podcast che parla da donne alle donne “arriva un punto nella vita in cui decidi di condividere alcuni momenti personali nei quali le persone che mi seguono potrebbero ritrovarsi” ha infatti affermato sottolineando che se c’è una cosa che ha capito in questi sessantacinque anni (portati alla grande di fisico come di spirito) questo è che “i fidanzati e i mariti vanno e vengono, gli amici ci sono sempre. Ti stanno vicini in tutti i momenti più importanti della vita”.