Justin Bieber e la malattia: “Ho una paralisi facciale”. I veri motivi dello stop al tour

Per Justin Bieber, è un periodo davvero complesso, soprattutto per la sua salute: si sospettava che l’artista soffrisse della malattia di Lyme. Così non è, perché ha trovato il coraggio di rompere il silenzio e parlare apertamente del problema che lo sta affliggendo, mostrando anche le conseguenze. Il volto paralizzato, la malattia rara, lo stop al tour: cosa sta fermando Bieber? La Sindrome di Ramsay Hunt.

Justin Bieber soffre della Sindrome di Ramsay Hunt

Ha scelto di farlo su Instagram, di parlarne apertamente. Nell’epoca social, sono tanti gli artisti che non si nascondono dietro la malattia e che affrontano il tema, per sensibilizzare o per spiegare cosa sta succedendo. In molti, dopo l’annuncio dello stop al tour, si erano preoccupati: idolo degli anni 2000, Bieber è sposato con la modella Hailey Bieber-Baldwin, che oltretutto ha avuto un problema di salute negli ultimi mesi, un mini ictus, ed è stata anche operata al cuore.

Lo stop ai concerti di Bieber ha generato malcontento nei suoi fan: forse è questo uno dei motivi per cui l’artista ha, alla fine, scelto di parlare della malattia rara che lo ha colpito. Ha usato il suo canale ufficiale su Instagram, mettendosi a nudo. “Vorrei aggiornarvi su quanto sta accadendo. Chiaramente, da ciò che potete vedere dalla mia faccia, ho la sindrome di Ramsay Hunt. Un virus ha attaccato i nervi dell’orecchio e i nervi del volto e ha causato la paralisi di questa parte della faccia. Come potete vedere, quest’occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesco a muovere la narice. Tutta questa parte della mia faccia è paralizzata“.

Come sta Justin Bieber: la strada verso la guarigione

Al momento, per Bieber si sta prospettando un percorso di guarigione, esercizi, per tornare a stare bene. Vicino a lui, c’è la moglie: lo sosterrà in ogni modo possibile, cercando di riportare il sereno nella loro vita. Nel video, l’artista si è persino scusato con i suoi fan. “A quanti di voi sono demoralizzati per la cancellazione dei miei prossimi concerti, voglio dire che non sono fisicamente capace di farli. È una cosa abbastanza seria, come potete vedere. Vorrei che non fosse così, ma è ovvio che il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare. Spero che voi possiate capire. Userò questo periodo per riposare e rilassarmi, per tornare a stare al 100%, per tornare a fare ciò per cui sono nato. Fino ad allora dovrò riposare per riavere indietro la mia faccia”.

Naturalmente, Justin ha anche aggiunto che si sta già prendendo cura di se stesso, che sta facendo degli esercizi per riuscire a guarire. “La mia faccia tornerà normale, ho solo bisogno di tempo”. Non si sa ancora quanto, ma in ogni caso andrà tutto bene. “Credo in Dio, sono convinto che tutto accada per una ragione“. Ha terminato il suo racconto dicendo di amare i suoi fan e facendo una promessa: tornerà presto su quel palco che tanto gli ha dato nella vita, facendolo diventare una star mondiale.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.