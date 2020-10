L’Isola dei Famosi, Belen Rodriguez potrebbe essere la nuova conduttrice

editato in: da

Belen Rodriguez potrebbe essere la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi. A svelarlo è il settimanale Vero Tv secondo cui la showgirl argentina sarebbe in lizza per sostituire Alessia Marcuzzi alla conduzione del reality. Dopo due stagioni piuttosto difficili, segnate dall’ormai celebre canna-gate con Francesco Monte e dallo scandalo Fogli-Corona, la presentatrice romana ha scelto di dire addio allo storico programma.

“Si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava di aver dato tutto”, aveva svelato qualche tempo fa, senza escludere la possibilità di partecipare all’Isola dei Famosi in veste di concorrente come accaduto a Simona Ventura: “Nella vita io penso sempre: ‘Mai dire mai”…”, aveva chiarito. Lo show è stato rinnovato per una nuova stagione che inizierà a partire dal 2021 dopo un lungo stop. Tanti i cambiamenti in vista a partire dalla conduzione.

Chi ci sarà al timone del reality? Se Mediaset ha confermato il ritorno del programma non ha però anticipato nulla riguardo la conduzione. In molti avevano indicato come possibile presentatrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi che, dopo l’addio alle Iene e al GF Vip è ancora in cerca del programma giusto per lei. In lizza ci sarebbe anche Belen Rodriguez che, reduce dal successo di Tu Sì Que Vales potrebbe debuttare alla conduzione di un reality.

Per la showgirl si tratterebbe di un ritorno alle origini visto che la Rodriguez ha iniziato la sua carriera proprio grazie all’Isola dei Famosi. Era il 2008 e Belen, all’epoca fidanzata di Marco Borriello, divenne la star del reality, fra intrighi, tradimenti, la vicinanza a Rossano Rubicondi e una lite con Vladimir Luxuria.

Qualche tempo fa la showgirl aveva ammesso: “L’altro giorno ho rivisto una mia discussione molto accesa con Luxuria all’Isola dei famosi e mi sono imbarazzata rivedendo i gesti e i modi. Sono certa che oggi non farei la stessa cosa, ma farei valere gli stessi concetti in modo diverso”.

Se il futuro lavorativo di Belen non è ancora chiaro non sembra un mistero la sua vita privata. La showgirl dopo l’addio a Stefano De Martino, ha ritrovato il sorriso accanto ad Antonio Spinalbese e i due non nascondono più l’amore, nemmeno su Instagram, fra dediche e video.