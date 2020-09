L’Isola dei Famosi torna nel gennaio 2021: Alessia Marcuzzi non ci sarà

editato in: da

L’Isola dei Famosi tornerà in onda nel gennaio 2021, ma senza Alessia Marcuzzi. La conferma arriva dalla presentazione dei palinsesti Mediaset che hanno svelato il ritorno del reality. Dopo una lunga pausa, lo show tornerà in onda su Canale Cinque con la 15esima stagione, ma ci sono ancora molte incognite. Di certo al timone non ci sarà Alessia Marcuzzi che ha deciso di lasciare la conduzione dopo due edizioni piuttosto impegnative.

Già nel gennaio 2020, Mediaset aveva annunciato la scelta della showgirl di lasciare il timone della trasmissione dopo cinque fortunate stagioni. “Alessia Marcuzzi, in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi”, aveva svelato l’azienda. Una decisione confermata di recente anche dalla stessa conduttrice che a Chi aveva rivelato i motivi dell’addio. “Dopo l’ultima edizione ho capito che, per me, era finito un ciclo – aveva confessato – e, quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation Island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale. Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato”.

Le ultime due edizioni dell’Isola dei Famosi si erano rivelate piuttosto turbolente per Alessia Marcuzzi, alle prese con problemi e scandali. Nel 2018 era scoppiato l’ormai famoso canna-gate con Eva Henger che aveva accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana durante la permanenza in Honduras. L’anno successivo era nato lo scandalo Fogli-Corona, con l’intervento in trasmissione dell’ex re dei paparazzi che aveva accusato Karin Trentini, moglie di Riccardo, di averlo tradito.

Per ora la conduttrice dell’Isola dei Famosi non è stata ancora svelata, ma in tanti sperano nell’arrivo di Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti ha lasciato la guida del GF Vip e delle Iene, il reality ambientato in Honduras sarebbe perfetto per lei. Nel frattempo la Marcuzzi si prepara all’avventura di Temptation Island. “Con Maria de Filippi ne abbiamo parlato a lungo – ha rivelato -. All’inizio pensavamo dio fare un misto di coppie, famose e non, poi però siamo state d’accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più in chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro. Ed è la forza di questo programma, il motivo per cui piace a tutti, adulti e giovanissimi”.