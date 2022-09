Ilary Blasi, la scelta che ha “ferito” Totti. Nuccetelli minaccia di raccontare tutto

L’affaire tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato oggetto di discussione per tutta l’estate, ma l’attenzione non accenna a diminuire. Le luci non si stanno spegnendo su quella che è sicuramente la separazione che ha colpito di più negli ultimi tempi. La coppia d’oro, inossidabile ed eterna, dopo aver annunciato la fine dell’amore, si è chiusa nel silenzio. Eppure dietro alla crisi c’è molto di più: una scelta della Blasi ha ferito Totti in particolare. E Alex Nuccetelli è pronto a rivelare tutto.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la scelta che ha fatto scaturire la crisi

Dalle prime voci sulla crisi fino alla smentita si è giunti alla separazione ufficiale, che sta portando con sé degli strascichi abbastanza pesanti per ambedue le parti coinvolte. Ma a fare luce sulla vicenda è stata Paola Ferrari, giornalista sportiva, presente a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano.

Oltre ai presunti tradimenti, infatti, ci sarebbe molto altro dietro all’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti. Un esempio? Il momento più difficile, quando l’ex numero 10 della Roma ha lasciato il calcio. “Ho visto alcuni momenti”, ha raccontato la Ferrari. “Tutto nasce quando lui lascia il calcio. Un momento molto complicato”.

Ma c’è di più. Oltre alle difficoltà legate a chiudere una parte importante della sua vita, una scelta della Blasi avrebbe ferito Totti. “Doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. In qualche modo poi è stata lei a voler rimanere in Italia, perché tiene molto al suo lavoro”. Secondo la Ferrari è stato l’inizio della rottura. “Non gli ha lasciato spazio, è andata avanti in modo egoistico ma anche corretto, però per la sua strada”. Sarebbe stato proprio questo ad avere un peso sulla crisi e sull’allontanamento, e non la presenza di Noemi Bocchi nella vita di Francesco.

Alex Nuccetelli dopo la denuncia di Ilary Blasi: vuole raccontare tutto

Il body builder e pr romano Alex Nuccetelli è un carissimo amico di Francesco Totti, ma non solo: è anche l’unica persona che al momento si sta esponendo, riportando frasi dell’ex Capitano della Roma, oltre che commenti personali. Il tutto non è stato “digerito” dalla Blasi, che ha preso una decisione: procedere con la denuncia. “Notizie false e diffamatorie”, così sono state definite le varie dichiarazioni di Nuccetelli.

E lui ha reagito prontamente. “Ilary, ora racconto tutto, stay tuned”. Dopo il post su Instagram, poi misteriosamente sparito, ha scelto di commentare ancora la vicenda. “Le ricordo che la nostra conoscenza e il nostro incontro hanno cambiato la sua vita, ma non la mia”. Quel che appare certo è che siamo ben lontani dal silenzio, dalle luci spente dei riflettori, per così dire.

La separazione non solo sta continuando a tenere banco sui giornali e nei salotti televisivi, ma sta diventando una vera e propria battaglia mediatica. Ed è anche probabile che continuerà a essere oggetto di discussione e di critiche, come quelle che ha ricevuto Totti dopo l’intervista concessa al Corriere della Sera, che ha fatto luce sui tradimenti e sul suo legame con Noemi Bocchi.