“Ho casi di melanoma”: Chiara Ferragni svela perché ha un cerotto sul braccio

Il cerotto al suo braccio nelle ultime settimane aveva destato particolare curiosità nei fan, e alla fine è stata lei stessa a chiarire la situazione. Dopo giorni di silenzio, Chiara Ferragni ha svelato il mistero su TikTok, pubblicando un video sulla questione.

Chiara Ferragni, perché ha un cerotto sul braccio

Nelle ultime settimane è stato impossibile non notare un cerotto sul braccio di Chiara Ferragni, complici anche degli outfit sfoggiati dall’influencer in occasioni importanti. I follower hanno riempito di domande l’imprenditrice digitale sui social, che ha voluto spiegare a cosa fosse dovuta la medicazione.

Il motivo è più serio di quanto ci si potesse immaginare, come ha raccontato in un video condiviso su TikTok (e poi ripubblicato tra le storie di Instagram). L’influencer ha confessato di essere stupita dall’attenzione scatenata dal suo cerotto: “Visto che ne parlano tutti da due settimane e visto che adesso ho avuto i risultati ve ne posso parlare, ma ho preferito aspettare”, ha raccontato.

“Una volta all’anno, adesso una volta ogni sei mesi, faccio una visita completa dei nei perché purtroppo ho familiarità con i tumori della pelle, come i melanomi… per questo motivo li controllo spesso”, ha continuato l’influencer, entrando più nel dettaglio. “Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio aveva cambiato colore e per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo”.

Dopo la preoccupazione iniziale, la Ferragni ha rassicurato i suoi fan: “Per fortuna è arrivato il risultato dell’esame istologico ed è tutto ok, ma andava tolto perché poteva trasformarsi”. Poi Chiara ne ha approfittato per lanciare un importante messaggio di prevenzione: “Fatevi controllare sempre i nei perché sono veramente fra i tumori peggiori. Però facendo spesso visite sono anche quelli più facili da trovare e da tenere sotto controllo”.

Chiara Ferragni pronta per il Festival di Sanremo

Mentre si sta godendo una vacanza formato famiglia (e super lusso) a Saint Moritz – meta gettonatissima e frequentata anche da Ilary Blasi e Michelle Hunziker – Chiara Ferragni si sta già preparando alla sua avventura sul palco dell’Ariston.

L’influencer infatti sarà al fianco di Amadeus e Gianni Morandi nella prima e nell’ultima serata della 73ª edizione del Festival di Sanremo. Un’occasione unica per la Ferragni, che per la prima volta si dovrà confrontare con la conduzione di una kermesse musicale importantissima, passando dagli schermi degli smartphone a quelli televisivi. Di certo gli occhi dei fan dell’influencer (ma anche dei più curiosi e dei detrattori, lo sappiamo bene) saranno tutti puntati su di lei.

E nel frattempo ha già incontrato i suoi compagni d’avventura, come ha mostrato qualche settimana fa su Instagram, postando una carrellata di scatti proprio con Amadeus e Gianni Morandi.

“Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia“, aveva scritto Chiara a corredo delle foto. E poi aveva dedicato parole di stima al direttore artistico e al cantante, che saliranno insieme a lei sul palco più famoso d’Italia: “È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità. Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando!“.