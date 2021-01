Heather Graham compie 51 anni, che fine ha fatto la bellissima attrice

editato in: da

Tantissime pellicole e ruoli che ne hanno consacrato talento e bellezza: Heather Graham è un’attrice molto amata, dal fascino unico con una carriera ricca alle spalle.

Nata il 29 gennaio del 1970, compie 51 anni, ma quella che si mostra all’obiettivo dei fotografi è un’attrice la cui bellezza sembra non sfiorire mai.

Papà agente del FBI, mamma autrice di libri per bambini e sorella attrice, Heather in gioventù si è iscritta all’Università della California per laurearsi in arte drammatica, una scelta che l’ha portata a fare un incontro importante, quello con James Woods con cui nel 1992 ha lavorato al film La notte dell’imbroglio. Ma non è stato quello il primo ruolo da attrice della Graham. Il debutto sul grande schermo, infatti è datato 1984 nella pellicola Fuga d’inverno per la regia di Gillian Armstrong, poi si può ricordare la sua partecipazione a Ti amerò fino ad ammazzarti del 1990 diretto da Lawrence Kasdan, Drugstore Cowboy pellicola datata 1989 che vede alla regia di Gus Van Sant e nel 1992 Fuoco cammina con me per la regia di David Lynch, prequel della serie cult I segreti di Twin Peaks (1990). Recita anche nella serie tv per sei episodi.

La carriera di Heather Graham negli anni procede a gonfie vele con la partecipazione a numerose pellicole anche molto amate come Boogie Nights – L’altra Hollywood che la vede nel ruolo di Rollergirl recitare al fianco di attori come Julianne Moore, Mark Wahlberg e Burt Reynolds solo per citarne qualcuno. Tra le parti da protagonista non la si può dimenticare nel film comico Austin Powers – La spia che ci provava del 1999 in cui ha lavorato con Mike Myers, per la stessa ragione ha preso parte anche al video del brano American Woman di Lenny Kravitz che faceva parte della pellicola del film.

Nel corso della carriera ha recitato in alcuni episodi di serie televisive come Sex and the City, Arrested Development – Ti presento i miei e Scrubs – Medici ai primi ferri.

Nel 2020 ha preso parte a diversi progetti: tra gli ultimi lavori si possono ricordare i film Love, Guaranteed regia di Mark Steven Johnson e Desperados regia di LP entrambi distribuiti sulla piattaforma Netflix nel corso del 2020. E Wander film di azione per la regia di April Mullen. Alla carriera di attrice negli ultimi anni ha affiancato quella di sceneggiatrice e regista.

Presente con un profilo su Instagram è seguita da 350mila follower, della sua vita si conosce pochissimo perché l’attrice è molto riservata. Ma dalle foto che pubblica emerge tutta la sua bellezza.