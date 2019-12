GF Vip, Signorini gela Marco Carta

editato in: da

Alfonso Signorini gela Marco Carta dopo le sue dichiarazioni sul Grande Fratello Vip. Manca ormai pochissimo all’inizio del reality che ripartirà a gennaio e verrà guidato dal giornalista. Quest’anno il programma sarà ricco di sorprese grazie soprattutto a un cast che Signorini ha studiato nei minimi dettagli per non sbagliare dopo l’addio di Ilary Blasi.

Nelle ultime settimane sono stati confermati alcuni nomi e altri sono stati smentiti. Loredana Lecciso, ad esempio, ha affermato di non sentirsi pronta per prendere parte al reality, dopo che Signorini l’aveva contattata per varcare la porta rossa. Anche Marco Carta ha svelato di aver ricevuto una proposta, ma di averla rifiutata. “Mi è stato chiesto più e più volte negli anni – ha detto al settimanale Nuovo – e anche quest’anno, ma ho sempre rifiutato”.

Dichiarazioni che, a quanto pare, non sono piaciute al conduttore. Ospite de La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti, Signorini ha gelato Carta, affermando che non ci sarebbe stata nessuna proposta nei confronti del cantante sardo per partecipare al GF Vip. “Marco Carta ha detto che ha rifiutato la proposta – ha spiegato -, ma nessuno gliel’ha mai fatta”.

Nel corso della puntata dello show, Signorini ha anche rivelato il nome di altri inquilini famosi che entreranno nel bunker di Cinecittà. Fra loro Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. In precedenza erano stati confermati anche Rita Rusic e Pago, reduce dalla rottura con Serena Enardu a Temptation Island Vip.

“Ho accettato la conduzione del GF perché mi piace divertirmi – aveva svelato qualche tempo fa Signorini -. Sto lavorando sul programma da questa estate e ci tengo molto. Questa è la mia materia e quest’anno sono io a dirigere le fila della trasmissione. Stiamo cercando, insieme agli autori, dei personaggi forti e vogliamo far divertire il pubblico. Sicuramente farò un Grande Fratello veramente vip. La gente non deve più chiedersi: ma questo chi è? Questa edizione sarà davvero vip”.