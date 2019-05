GF, Eliana Michelazzo nella casa dopo le rivelazioni sul caso Prati

editato in: da

Il castello di carta costruito intorno al matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone sembra crollare pezzo dopo pezzo. Dopo le dichiarazioni di Georgette Polizzi e Rosa Perrotta, entrambe dubbiose sull’esistenza dello sposo, anche Eliana Michelazzo, manager della showgirl sarda, ha abbandonato la nave.

Proprio lei, che ha sempre sostenuto la veridicità delle nozze, ha ammesso di non credere più all’esistenza di Caltagirone e ha promesso di rivelare tutto a Live – Non è la D’Urso. Ha poi chiesto di entrare nella casa del Grande Fratello per motivi di sicurezza lasciando tutti, ancora una volta, a bocca aperta.

Insomma, dopo aver giurato a Silvia Toffanin di aver conosciuto Mark Caltagirone, Eliana ha ammesso di aver sempre mentito. Non ha mai visto il compagno della Prati, se non in un video, e tutto il matrimonio sarebbe stata una messinscena organizzata da Pamela Perricciolo, anche lei agente di Pamela Prati e sua socia.

La Michelazzo si sarebbe resa conto che qualcosa non tornava proprio dal video, mostratole dalla collega Perricciolo. Il Mark che appariva nel filmato, stando alle rivelazioni dell’agente, avrebbe avuto una voce totalmente diversa dall’uomo che ha parlato con Barbara D’Urso in un collegamento telefonico a Live- Non è la D’Urso. Le parole dalla ex corteggiatrice di Uomini & Donne, quindi, confermerebbero tutti i dubbi sull’affaire Prati.

Ma non finisce qui, Eliana ha anche affermato che quello che è venuto alla luce è un sistema già utilizzato in altre occasioni, proprio come sostenevano le testimonianze di Alfonso Signorini ed Angelo Sanzio, e che lei stessa ne sarebbe stata vittima:

Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità.

L’agente della Prati ha ribadito, inoltre, che dopo le sue dichiarazioni, ha molto timore per ciò che potrebbe accaderle:

Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avere contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo, come un convento o la casa del Grande Fratello.

Una richiesta ben specifica, quindi: quella di entrare nella casa più spiata d’Italia per potersi sentire sicura. L’ipotesi che Barbara D’Urso accolga l’invito non è da escludere. Eliana Michelazzo, infatti, sarà presente nella prossima puntata del Grande Fratello per scoprire quale sarà il suo destino.