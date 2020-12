Chi è Giada Parra, la moglie di Paolo Conticini

editato in: da

Il loro è un amore inossidabile, che non sembra subire il trascorrere del tempo: Paolo Conticini e sua moglie Giada Parra sono una delle coppie più longeve dello showbiz italiano, legati da una profonda complicità e dalla voglia di trascorrere una vita normale, lontani dalle luci dei riflettori.

Classe 1975, Giada è nata a Pisa ed è una grande amante della propria privacy, sebbene anch’essa in passato abbia vissuto una splendida avventura nel mondo della moda. Laureatasi in Scienze Politiche, la Parra ha debuttato come modella e ha collaborato con famosi brand come Gucci, prima di abbandonare definitivamente la carriera. E da quel momento ha preferito allontanarsi dal mondo patinato dello spettacolo, nonostante la lunghissima relazione con uno degli attori comici più amati d’Italia.

Giada è infatti sentimentalmente legata a Paolo Conticini, che ha conosciuto negli anni ’90: i due stanno insieme da moltissimi anni, e nel 2013 hanno deciso di convolare a nozze in Comune. “Mancherebbe il rito in chiesa. Chissà, magari dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci” – ha rivelato l’attore al settimanale Gente. Sono davvero una coppia affiatata, ed è nella loro complicità che si cela il segreto di una relazione longeva.

In effetti, il loro amore ha superato numerose prove. Come ad esempio l’isolamento forzato: Conticini, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha raccontato di aver approfittato dell’occasione per vivere accanto a sua moglie, dalla quale è spesso lontano per motivi di lavoro. “Ora siamo insieme h24 e siamo contenti. È come se stessimo vivendo una seconda luna di miele prolungata. Non abbiamo mai litigato” – aveva rivelato nel bel mezzo della quarantena.

Neanche la gelosia ha potuto avere la meglio sulla loro storia d’amore. Si è in effetti parlato di qualche piccola turbolenza di coppia a causa del forte legame nato tra Paolo Conticini e Veera Kinnunen durante la loro partecipazione a Ballando con le Stelle – un legame necessario, perché solo instaurando questo feeling la coppia ha potuto conquistare il secondo posto nella 15esima edizione dello show. Ma si è trattato solamente di indiscrezioni: l’attore, ospite a Domenica In poco dopo la fine della sua avventura di ballo, è tornato a confermare il suo grande amore per Giada.

Nel corso della loro longeva relazione, Paolo e sua moglie non hanno avuto figli. Conticini, in realtà, non ha mai negato il suo desiderio di diventare nuovamente padre – ha già un ragazzo nato 16 anni fa da una precedente relazione. Ma per il momento continuano a godersi la loro splendida vita di coppia.