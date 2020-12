GF Vip, Stefania Orlando in lacrime dopo lo scontro con Dayane e Rosalinda

editato in: da

Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, nella Casa la tensione è andata aumentando: lo scontro tra Stefania Orlando da un lato e Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dall’altro non ha ancora trovato soluzione. Proprio a causa delle incomprensioni sorte negli ultimi giorni, la Orlando ha avuto un crollo e si è sfogata con gli altri coinquilini.

Galeotta una nomination, che ha dato il via ad una lunga serie di dichiarazioni difficili da digerire, per la showgirl. Quest’ultima, dopo aver fatto il nome di Rosalinda e aver addotto, come giustificazione alla sua nomination, la difficile storia che aveva vissuto con Massimiliano Morra, è stata additata di insensibilità e – addirittura – di essere manipolatrice. Nel corso della puntata del GF Vip andata in onda il 7 dicembre, la Orlando ha cercato un chiarimento con Rosalinda, la quale ha avuto dalla sua anche Dayane Mello.

Tuttavia, nelle ore successive Stefania ha vissuto un vero e proprio crollo emotivo: dapprima si è chiusa in sauna, scoppiando in lacrime, poi nella stanza blu ha cercato conforto nelle parole di Maria Teresa Ruta. “Mi è dispiaciuto quello che hanno detto di me Dayane e Rosalinda. Mi hanno detto che sono una manipolatrice, poi hanno ritrattato” – ha rivelato piangendo la Orlando. – “Hanno detto che sono una che va a mettere il sale sulle ferite, che si avvicina alla gente che soffre per peggiorare la situazione. Veramente, delle cose che non mi appartengono”.

La Ruta, al suo fianco in questo momento difficile, ha fatto del suo meglio per consolarla e le ha detto parole bellissime: “Amore, sei una delle persone più amate dal pubblico, come ti possono abbattere? C’è qualcuno che sta giocando. Noi sappiamo che probabilmente Tommaso è il vincitore, siamo qui e lo sosteniamo perché giochiamo, ma fino a un certo punto. Non giochiamo sulla pelle delle persone, ma c’è chi non lo sa fare. Tu sei fortissima e non sanno come fare, provano a minare la tua credibilità, screditando quello che fai e quello che sei”.

Stefania Orlando si è pian piano ripresa, trovando il sostengo di altri concorrenti come Andrea Zelletta. Mentre, fuori dalla Casa, non si è fatta attendere la reazione di suo marito, Simone Gianlorenzi. Subito dopo aver visto lo sfogo della donna che ama, ha annunciato su Twitter una pausa dai social: “Viperelle, vi ho amate dal primo momento e vi amerò sempre. Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo. Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e non giocassero così con le persone. Non sto parlando del televoto”.