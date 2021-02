GF Vip, la Gregoraci si scaglia contro gli ex coinquilini (ma è uno scherzo)

editato in: da

Elisabetta Gregoraci si scaglia contro gli ex inquilini del GF Vip, ma si tratta di uno scherzo delle Iene. Negli ultimi giorni l’ex moglie di Flavio Briatore aveva stupito tutti, pubblicando su Instagram alcuni commenti poco carini nei confronti dei vip con cui aveva condiviso l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini. Elisabetta aveva criticato Sonia Lorenzin, Francesco Oppini, Enock Barwuah, Matilde Brandi e Giacomo Urtis, svelano retroscena e postando commenti caustici.

Tutto è iniziato con un messaggio. “Ciao ragazzi ho raggiunto il limite… Adesso tolgo i paletti”, ha scritto la Gregoraci, attaccando il figlio di Alba Parietti: “Indovina chi è quel finto amico, che ti tiene buona solo per venderti le macchine”, ha spiegato. Poi è stato il turno di Matilde Brandi: Elisabetta ha pubblicato una foto della showgirl spiegando che “la vera amicizia è una cosa ben diversa”. Sotto un altro scatto con Giacomo Urtis e Sonia Lorenzin è invece apparso il commento: “Dio li fa e poi li accoppia”. Infine un attacco a Enock, fratello di Mario Balotelli: “Smetti di scrivermi… Altrimenti pubblico tutto quello che mi scrivi”.

Da subito i follower hanno sospettato che dietro le parole di Elisabetta Gregoraci ci fosse un hacker. “Vi leggo e vedo che tutti mi dite che mi hanno hackerata… Nel 2021 se uno dice quello che pensa deve essere per forza hackerato?!”, ha replicato lei. Poco dopo però il mistero è stato svelato: la showgirl infatti ha ammesso di essere stata vittima di uno scherzo delle Iene, realizzato con la complicità di Francesco Oppini e Matilde Brandi, amici ed ex inquilini del GF Vip.

“Mi è successa una cosa assurda, allucinante – ha confessato -. Sono Le Iene che mi hanno fatto uno scherzo”. La Gregoraci ha ammesso di aver trascorso ore difficili a causa dei finti attacchi contro gli ex compagni d’avventura al GF Vip. “Pensavo che mi avessero hackerato il profilo – ha svelato -. Sono state pubblicate storie che io non avrei mai postato. Sono rimasta malissimo, mi sono messa a piangere”. Una brutta avventura per Elisabetta, che i telespettatori scopriranno meglio nella prossima puntata delle Iene, in onda su Italia Uno.