GF Vip, Dayane Mello crolla: “Non ce la faccio più”

Al GF Vip, Dayane Mello crolla dopo una settimana difficile. “Non ce la faccio più”, sono le parole della modella, finita al centro di liti e discussioni anche nel corso dell’ultima diretta con Alfonso Signorini. A peggiorare la situazione l’annuncio fatto dal conduttore che ha rivelato ai concorrenti la decisione di prolungare la trasmissione. La finale non sarà l’8 febbraio, come era stato riferito prima di Natale, ma qualche settimana dopo.

Dopo mesi all’interno del loft di Cinecittà, i vip hanno svelato di essere insofferenti. Di fronte alla notizia di Signorini, Adua Del Vesco si è lasciata andare alle lacrime, mentre Tommaso Zorzi è apparso sconvolto. Dopo la puntata Dayane ha espresso tutta la sua stanchezza e la voglia di riabbracciare la figlia Sofia che non vede ormai da otto mesi. Gli autori hanno concesso agli inquilini della Casa di contattare telefonicamente le persone che amano, ma questo non basta più a Dayane Mello che vorrebbe riabbracciare la figlia.

“Di nuovo al telefono, non è quello che voglio. Non ce la faccio più – ha detto, piangendo – […] C’è ancora troppo tempo”. Samantha De Grenet ha provato a consolare l’amica, senza però riuscirci. “Sono 6 mesi che non vedo mia figlia, ne ho persi altri 2 in lockdown – ha spiegato la modella, disperata -. Non la vedo da 8 mesi!”. Dopo aver scoperto che l’amica stava piangendo, Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) l’ha raggiunta in camera, cercando di calmarla.

“Non tornano mai più i suoi sei anni. Sto impazzendo”, ha confermato Dayane. “Sei stata fortissima fino a ora, manca poco – ha detto Adua -. Mettiti in testa che manca pochissimo. Tutta la parte più lunga e più dura è già passata”. Non è la prima volta che un concorrente medita di lasciare la trasmissione per riabbracciare i propri cari. Poco prima di Natale, Elisabetta Gregoraci aveva abbandonato il GF Vip per tornare dal figlio Nathan Falco, nato dall’amore per Flavio Briatore. Anche Francesco Oppini, figlio di Alba Paretti, aveva deciso di lasciare il reality dopo aver scoperto la scelta di prolungarlo durante le feste.