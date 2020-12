Dayane Mello, la verità su Balotelli: “Diversi incontri, l’ultimo 5 mesi fa”

editato in: da

Dayane Mello svela tutta la verità sul rapporto con Mario Balotelli. Un legame speciale che la modella, protagonista del GF Vip, ha raccontato agli altri inquilini della Casa. La top model ha svelato che lei e il calciatore avrebbero vissuto per dieci anni un rapporto a intermittenza, fatto di incontri, addii e ritorni di fiamma. L’ultimo sarebbe avvenuto appena cinque mesi prima di varcare la porta rossa.

“Ho avuto una storia con Mario per tre mesi, poi sono andata a Manchester – ha spiegato al GF Vip -. Poi ci siamo visti quando è finita la storia con il padre di mia figlia, e ancora cinque mesi fa. Ogni anno in qualche periodo della mia vita ci siamo visti, in questi dieci anni ci siamo sempre visti. Ci siamo visti in amicizia, amore, a volte solo per guardarci e fare due chiacchiere. È un ragazzo molto speciale, mi vuole bene”. Dayane è mamma di Sofia, nata dal legame con Stefano Sala, in passato ha avuto un breve flirt anche con Stefano Bettarini, conosciuto all’Isola dei Famosi, e con Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez.

Non solo: Dayane ha raccontato un Balotelli diverso dall’uomo che tanti conoscono, capace di tenerezze e di gesti romantici. “Ha fatto tante cose belle per me – ha svelato -. Mi ha fatto trovare 100 rose nella macchina e ha chiuso tutto un ristorante per noi, abbiamo cenato in un tavolo in mezzo al ristorante. Era il nostro terzo o quarto incontro, lui è molto romantico”. Qualche settimana fa Balotelli, ospite di una puntata del GF Vip, si era reso protagonista di una battuta di dubbio gusto proprio nei confronti di Dayane.

La frase pessima del calciatore aveva scatenato un’accesa polemica che non si era spenta nemmeno dopo che erano arrivate le scuse via Instagram. Dayane, che durante il GF Vip aveva creato un bel legame anche con Enock, fratello di Balotelli, ha confessato in seguito di non aver compreso subito le parole pronunciate dallo sportivo in diretta. “Tante cose in italiano non le capisco – ha svelato -. Ero talmente concentrata a vederlo che non mi ricordo. Nella vita ho avuto talmente tante disillusioni che oggi devo proteggermi. Ho bisogno di un uomo che mi faccia sentire importante, speciale, che mi gasi”.