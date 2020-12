GF Vip, Alfonso Signorini fa chiarezza sul televoto e i presunti voti dall’estero

editato in: da

Alfonso Signorini fa chiarezza sui presunti voti dall’estero al GF Vip. Il conduttore per la prima volta ha parlato delle polemiche riguardo il televoto nel reality e i voti per Dayane Mello e Adua Del Vesco che sarebbero arrivati da paesi diversi dall’Italia. Sulla vicenda, qualche settimana fa, era intervenuto il Codacons, che aveva presentato un esposto.

“Sul giallo del televoto del Grande Fratello Vip il Codacons presenta un esposto all’Autorità per le Comunicazioni – si leggeva in una nota -, affinché sia aperto un procedimento sul caso accertando i fatti ed eventuali irregolarità a danno degli spettatori. Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco“.

“Al tempo stesso si fa presente come il regolamento della trasmissione Mediaset preveda espressamente che il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano – spiegava ancora il Codacons -. Numerosi screenshot apparsi su social e web documenterebbero i voti giunti dalla Spagna in favore della concorrente del Gf Vip, una circostanza che, se confermata, non solo violerebbe palesemente il regolamento, ma determinerebbe un danno per gli spettatori italiani che, in buona fede, hanno speso soldi per partecipare al televoto. Per tale motivo il Codacons presenta un esposto all’Agcom in cui si chiede di aprire una indagine sul caso e accertare eventuali illeciti e irregolarità”.

In queste ore anche Alfonso Signorini ha voluto dire la sua. A Casa Chi il presentatore ha spiegato: “Ho visto che ci sono un sacco di profili, anch’io sono stato bombardato in tal senso. Sono profili stranieri che porterebbero per la Del Vesco e Dayane. Questa è una questione che non riguarda me, ma riguardo la produzione e il Grande Fratello, però mi è stato detto che, mentre il televoto è riservato ai residenti in Italia, le votazioni su Internet fatte attraverso il sito sono libere a tutti. Questo è quello che mi era stato risposto quando si era sollevata la questione qualche mese fa, però non ho aggiornamenti, non so se ci siano stati degli sviluppi”.

La questione sul televoto dunque resta ancora aperta, ma ci sarà di certo tempo per chiarirla. Il GF Vip infatti continuerà sino a febbraio. Dopo la scelta di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini di lasciare il loft di Cinecittà, starebbero per entrare altri concorrenti.