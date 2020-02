GF Vip, Asia Valente rischia la squalifica: ha svelato la lite Bugo-Morgan

editato in: da

Asia Valente rischia la squalifica dal GF Vip per aver svelato agli altri inquilini la lite fra Bugo e Morgan a Sanremo 2020. L’influencer di Instagram ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia durante la dodicesima puntata insieme a Teresanna Pugliese e Sara Soldati.

Durante questi giorni Asia ha iniziato a interagire con gli altri inquilini raccontando qualcosa della sua vita e non solo. Durante una chiacchierata con i concorrenti infatti ha rivelato qualcosa che è accaduto durante le settimane di reclusione, trasgredendo il regolamento che è molto rigido su questo punto. I vip che si trovano nella casa di Cinecittà infatti possono ricevere informazioni dall’esterno esclusivamente durante la diretta con Alfonso Signorini.

Asia Valente invece, dimenticandosi del regolamento, ha svelato la lite fra Bugo e Morgan nel corso del Festival di Amadeus. Sanremo 2020 infatti si è svolto mentre i concorrenti si trovavano al GF Vip, quindi non sanno nulla di ciò che è accaduto. “Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo – ha detto l’influencer -. Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate. Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco”.

Paola Di Benedetto ha immediatamente fatto notare alla ragazza che stava facendo un errore, chiedendole se aveva ricevuto dal GF Vip il permesso di diffondere quelle informazioni. Poco dopo la regia ha censurato la conversazione e ha richiamato Asia Valente in confessionale. Non è chiaro cosa accadrà ora, ma la ragazza rischia la squalifica per aver violato le regole. Molto probabilmente conosceremo il suo destino solo nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini affronterà l’argomento.

Di certo la lite fra Bugo e Morgan è il tema del momento. La discussione sul palco e la squalifica da Sanremo 2020 continuano a fare discutere. I due sono stati ospiti di diverse trasmissioni televisive, sia Rai che Mediaset, scambiandosi accuse, appelli e frecciatine.