GF Vip, Antonella Elia svela un segreto su Zequila nella casa

editato in: da

Antonella Elia svela un segreto su Antonio Zequila al GF Vip. Dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà l’ex valletta di Mike Bongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni sui concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Fra i personaggi che hanno reso grande questa edizione dello show c’è senza dubbio Zequila. Il conduttore ha sempre avuto un ottimo rapporto con Antonella, ma nelle ultime puntate qualcosa è cambiato.

In una diretta Instagram con Asia Valente, la Elia ha raccontato le sue sensazioni dopo lo show. “La considero un’esperienza difficile a livello psicologico – ha spiegato -, mi sono trovata in difficoltà a stare chiusa in una casa con persone che mi stavano davvero molto antipatiche. Nella vita reale le avrei mandate a quel paese”.

Fra loro non solo Licia Nunez, Valeria Marini e Fernanda Lessa, con cui ha litigato, ma anche Paolo Ciavarro, che al GF Vip ha creato una storia d’amore con Clizia Incorvaia. “Paolo è una persona che non ha carattere – ha spiegato, criticando il comportamento del figlio di Eleonora Giorgi -. Non ho mai avuto rapporti con lui, non ha mai avuto umanità, calore. Nella vita in qualche modo devi avere coraggio. Non ho un gran ricordo di Paolo”.

Antonella ha poi criticato Antonio Zequila che, secondo lei, avrebbe cambiato comportamento nel corso del GF Vip. “Quando te ne sei andata via lui è entrato in depressione, è proprio impazzito – ha svelato alla Valente -. A me Zequila non piace per niente, proprio zero. Quando gli ho dato quel bacio a stampo era per gioco e Pietro si è pure arrabbiato. Non mi piace, è l’opposto dell’uomo con cui potrei stare”.

Fuori dalla casa di Cinecittà, la Elia ha riabbracciato il fidanzato Pietro Delle Piane. Il doppiatore e attore ha sempre difeso la compagna e nel corso di una puntata di Live – Non è la D’Urso ha chiesto la sua mano. La proposta di nozze non è andata come aveva sperato, ma è stata comunque romantica. Anche Antonio Zequila presto potrebbe coronare il suo sogno d’amore con Marina Fadda, sua compagna da tempo.