GF Vip: Antonella Elia, pagata per fare la cattiva (Ancora più grave)

Avevamo già parlato del pessimo teatrino andato in onda la scorsa settimana al GF Vip, in cui Antonella Elia, opinionista ormai fuori controllo, si è resa protagonista di body shaming la femminile contro Samantha De Grenet.

Quasi dieci minuti in prima serata in cui Antonella Elia, con lo sguardo spiritato, resa ancora più aggressiva dal ruolo di opinionista che l’ha autorizzata ad elevarsi a giudice implacabile di tutto e di tutti, si è rivolta a Samantha de Grenet in un crescendo di “Sei presuntuosa, anzi una bulla di periferia, o meglio una borgatara ripulita male (…) Il massimo che hai saputo fare è stato essere la regina del Gorgonzola. (…) Sei una grandissima stronza“.

Adesso l’affare si complica. Perché secondo alcuni opinionisti tv, capeggiati da Roberto Alessi, direttore di Novella2000, la Elia sarebbe pagata proprio per interpretare quel ruolo. Ovvero fare la cattiva e seminare zizzania.

Scrive Alessi: “Non credo che Antonella Elia, che di persona mi sembra una donna a modo, sia come la si vede al Grande Fratello Vip, così crudele, cattiva….Mi dicono, spero per la Elia, che sia vero, ‘Prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva’. Se li guadagna tutti fino all’ultimo centesimo”.

Se così fosse, sarebbe ancora più grave. Perché o la Elia si è fatta prendere la mano e lo scopriremo presto, nel caso in cui nelle prossime puntate dovesse risultare più dimessa e meno aggressiva, perché evidentemente redarguita da chi la guida dall’alto. Oppure l’aggressività e la violenza verbale diventano scelte produttive del programma. E un piano organizzato e premeditato farebbe ancora più paura ( e soprattutto pensare) di una cane sciolto e fuori controllo.