Folla ai funerali di Sinisa Mihajlovic: Totti, Gianni Morandi e gli altri Vip per l’ultimo saluto

Una folla commossa ha rivolto il suo ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, durante i funerali tenutisi questa mattina a Roma. Tanti esponenti del mondo del calcio si sono stretti alla famiglia del campione, ricordandolo con parole d’affetto: da Francesco Totti a Daniele De Rossi, ma anche Roberto Mancini, Vincenzo Montella, Dejan Stankovic e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Presente anche Gianni Morandi che, dopo il commosso addio sui social, ha presenziato alla cerimonia per l’ultimo, affettuoso saluto all’ex allenatore del suo Bologna.

Sinisa Mihajlovic, folla ai funerali: da Francesco Totti a Roberto Mancini

Sinisa Mihajlovic è e resterà nel cuore di numerosi appassionati del pallone e non solo. Il campione, ex calciatore ed ex allenatore, ha ricevuto un’ondata d’affetto in queste ore in occasione dei funerali, tenutisi questa mattina presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Tanti gli esponenti del calcio che hanno voluto tributargli un ultimo affettuoso saluto, come Francesco Totti. “Ciao amico mio, mi mancherai” aveva scritto sui social l’ex Capitano della Roma, appresa la morte del campione.

Fonte: Ansa

Una folla oceanica si è riunita per commemorare Mihajlovic e sono molti i volti illustri dello sport: da Daniele De Rossi a Vincenzo Montella, ma anche Dejan Stankovic, Angelo Di Livio e Stefano Fiore. Presenti anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, i presidenti di Torino e Lazio Urbano Cairo e Claudio Lotito, così come il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, e il presidente del CONI Giovanni Malagò. Alla cerimonia si sono riunite anche le squadre della Sampdoria, della Lazio e del Bologna, l’ultima formazione che Sinisa Mihajlovic ha allenato.

Presente anche Roberto Mancini, che ha tributato un ultimo saluto al grande amico Sinisa e ha trasportato la bara assieme a Stankovic all’uscita dalla Chiesa. Appresa la dolorosa notizia, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana aveva rilasciato alcune dichiarazioni, riportate sul sito della FIGC: “Ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, in campo e fuori”.

Fonte: Ansa

Gianni Morandi, l’ultimo saluto a Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Non solo la famiglia, dalla moglie Arianna alle figlie Viktorija e Virginia, ma anche tutti gli appassionati del mondo del calcio. Tra i tanti amici che hanno presenziato alla cerimonia di stamane, anche Gianni Morandi, grandissimo tifoso del Bologna e memore degli ultimi anni vissuti da Mihajlovic alla guida della formazione emiliana.

Fonte: Ansa

“Caro Siniša, non ci voglio credere. Ho sempre pensato che avresti vinto anche questa battaglia, era troppo presto per andarsene… Oltre a essere un vero campione, sei stato un uomo coraggioso e generoso: lo hai dimostrato in tutta la tua vita. Conoscerti e passare tanti momenti insieme è stato un grande regalo, ti voglio bene e non ti dimenticherò mai” ha scritto Gianni Morandi sui social, a corredo di un affettuoso scatto che li ritrae assieme. Numerose le testimonianze d’affetto ricevute da Sinisa Mihajlovic, a testimonianza delle grandi amicizie coltivate negli anni e dell’animo buono che l’ha reso uno dei campioni più amati del pallone.