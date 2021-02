Fiorella Mannoia sposa Carlo Di Francesco: pubblicazioni di nozze a sorpresa

editato in: da

Fiorella Mannoia sposa Carlo Di Francesco. Lo annunciano le pubblicazioni di nozze spuntate a sorpresa e svelate dal settimanale DiPiù. I documenti ufficiali sembrano confermare la volontà della cantante e del produttore musicale di coronare il loro amore con il matrimonio. 41 anni lui, 66 lei: Carlo e Fiorella vivono da oltre dieci anni un’intensa love story.

L’artista romana qualche tempo fa era uscita allo scoperto con il compagno, raccontando un legame solido nonostante ci siano oltre vent’anni di differenza fra loro. Fiorella è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata. Fra gli anni Settanta e Ottanta ha vissuto due importanti relazioni: la prima con Memmo Foresi, che è stato il suo produttore, la seconda con Piero Fabrizi. Il grande amore però è arrivato con l’incontro con Carlo Di Francesco. I due condividono una passione per la musica, Carlo infatti è un musicista e discografico, con alle spalle diverse collaborazioni con artisti famosi e partecipazioni a eventi importanti come Sanremo Giovani. Di Francesco inoltre è stato un professore di canto ad Amici di Maria De Filippi, dove si è fatto notare per il suo talento e la grande sensibilità.

“Innanzitutto il compagno più giovane deve essere più maturo della sua età – aveva svelato Fiorella in un’intervista al Corriere della Sera, parlando del loro legame -. Diciamo la verità, fra noi due il più “vecchio” è lui… Io sono molto più matta, lui è posato. Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione duri”. La cantante aveva poi svelato il segreto di un legame che non si è mai spezzato e che rende entrambi molto felici: “Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”.

Il matrimonio fra Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia arriva dopo che la cantante aveva spiegato qualche tempo fa di non sognare le nozze, ma qualcosa potrebbe averle fatto cambiare idea. “Il matrimonio? Non l’ho mai ritenuto una priorità – aveva detto -. Per me le coppie devono stare insieme finché c’è amore. Io ho sempre pensato che l’amore fosse eterno, ma ho sempre lasciato la porta aperta, sia per me che per l’altra persona. Forse il fatto di non sposarmi è dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa”.