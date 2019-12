Fiorella Mannoia sorride su Instagram con il fidanzato: è amore da 12 anni

editato in: da

12 anni insieme e un amore grande: Fiorella Mannoia sorride su Instagram in compagnia del fidanzato Carlo Di Francesco a cui è legata da moltissimo tempo ormai. Una relazione vissuta lontano dai riflettori che la cantante ha sempre cercato di proteggere dal gossip e custodire a causa anche della differenza d’età fra i due.

L’artista infatti ha 26 anni in meno della Mannoia, ma questo dettaglio non sembra pesare sulla relazione, che procede a gonfie vele da oltre un decennio. A testimoniarlo uno scatto postato su Instagram dalla cantante in cui è su un treno che la riporta a casa dopo un concerto a Zurigo insieme alla sua band. Carlo e Fiorella vivono e suonano insieme, un legame fortissimo che però hanno sempre scelto di non pubblicizzare sui social.

Nello scatto la Mannoia sorride mentre il compagno è intento a guardare il cellulare. “Posso fare una diretta?” si legge nella didascalia con tante faccine che ridono. 65 anni lei, 39 lui, Fiorella e Carlo sono legati da 12 anni, ma solo qualche tempo fa avevano deciso di ufficializzare su Instagram la loro relazione. In occasione del suo primo concerto a New York, sul palco della Town Hall di Broadway, la cantante aveva pubblicato uno scatto romantico.

Classe 1980, Carlo Di Francesco è conosciuto dal grande pubblico per essere uno degli insegnanti di Amici di Maria De Filippi. A unirlo a Fiorella la passione per la musica e una grande libertà dagli stereotipi.

“Siamo aperti, non chiusi – aveva confessato lei al Corriere della Sera qualche tempo fa -. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. La cantante aveva poi svelato il segreto del loro amore: “Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.