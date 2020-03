Ferragnez, il successo dei concerti dal balcone: Bocelli da brividi

editato in: da

Il bene ai tempi dei social: ce lo stanno insegnando Fedez e Chiara Ferragni, in passato tanto criticati per l’uso eccessivo di Instagram nell’ostentazione del loro privato. E che invece oggi, ai tempi difficili del Coronavirus, ci stanno dimostrando come possa diventare strumento di condivisione, distrazione e aiuto concreto.

Prima la donazione e la raccolta fondi per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano. Poi gli appelli a restare a casa, con tanto di video della loro quarantena famigliare, comunque allegra e serena, a mò di monito ed esempio. Infine l’iniziativa dei “concerti dal balcone” nata con l’intento di sentirsi vicini, seppur lontani, e riuscire a tenere compagnia con la musica a distanza.

I Ferragnez hanno iniziato con Emma, è stato poi il turno di Francesca Michielin per finire con Andrea Bocelli. Il tenore, affiancato dal figlio Matteo, ha dato vita a un live da brividi. Al momento dell’interpretazione della sua Con te partirò i contatti hanno sfiorato quota 170mila.

“Fare il bene è l’unico mestiere che ci rende degni d’essere qui, pigionanti del mondo – ha spiegato all’Ansa Bocelli, che si è impegnato con una raccolta fondi per l’Ospedale di Camerino – . La musica è tante cose, mi piace pensare che sia anche un veicolo di speranza in situazioni di emergenza come questa che stiamo vivendo in tempo di coronavirus”.

Fedez, Chiara e Bocelli, hanno poi osservato un minuto di silenzio per tutte le provincie maggiormente colpite dal Covid-19, riservando un pensiero anche a tutti coloro che lavorano senza sosta negli ospedali di tutta Italia, a costo di mettere a rischio anche la propria vita.

Scrive Fedez sui social:

Grazie @andreabocelliofficial per averci fatto emozionare ❤️🙏🏻🇮🇹 Amici di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e tutte le province maggiormente colpite da questa tragedia a tutti i medici e operatori sanitari che stanno letteralmente sacrificando le loro vite per salvarne altre. Questo video è per voi, che possa arrivarvi il nostro abbraccio simbolico.

All’indomani della diretta, Fedez ha fatto sapere, sempre su Instagram, che “Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono una pausa”.