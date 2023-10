Dopo l'intervista a "Che tempo che fa", Bassetti ha attaccato Fedez per la sua posizione sulla salute mentale. Ma lui festeggia Halloween

Matteo Bassetti non ci sta. L’infettivologo genovese, diventato un volto conosciuto dal pubblico negli anni del Covid-19, si è scagliato duramente contro Fedez dopo le dichiarazioni rese nel corso dell’intervista a Che tempo che fa, nella quale ha parlato diffusamente del delicato tema della salute mentale. Il Professore ha perfino tirato in ballo il suo bacio con Rosa Chemical a Sanremo, che ha definito come uno “spettacolo indecoroso”.

Matteo Bassetti attacca Fedez

“Il Governo non può tagliare il ‘bonus psicologo’. Sarebbe come sputare in faccia alle persone che soffrono”, ha dichiarato Fedez di fronte a Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, ma le sue parole non sono piaciute al Professor Matteo Bassetti, che ha voluto replicare. “Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del Festival?”.

E prosegue: “Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul ‘bonus psicologo’. È la stessa persona? Quanta incoerenza!”.

L’episodio, che aveva fatto di certo scalpore ma per altri motivi, si riferisce alla serata finale della kermesse nella quale Chiara Ferragni – moglie di Fedez – era co-conduttrice. Il gesto del rapper di Rozzano aveva persino innescato una crisi matrimoniale, che fortunatamente si è risolta per il meglio. Sul fronte del bonus psicologo, invece, Pagella Politica specifica che il Governo Draghi aveva stanziato i fondi solo per il 2022, mentre l’attuale esecutivo ha tagliato i fondi ma ha reso la misura strutturale.

Raggiunto da AdnKronos, il Professor Bassetti ha voluto chiarire la sua posizione: “Fedez è un idolo con milioni di follower. E io mi riferisco al fatto che, quando uno è un esempio per intere generazioni di ragazzi, evidentemente non può fare una cosa come quella che ha fatto, cioè salire sul palco mentre c’era sua moglie che conduceva il festival, e baciare sulla bocca ‘qualcuno’, al di là del fatto che fosse un uomo o una donna”.

La festa di Halloween a casa Ferragnez

Dal canto suo, Fedez ha continuato a vivere la sua vita e ha preso parte al travestimento di famiglia per Halloween, col quale i Ferragnez ha voluto rendere omaggio all’idolo dei videogames Super Mario. Per loro, è una grande tradizione che si ripete ogni anno. Lo hanno fatto da fidanzati e da sposati, quando il loro primogenito Leone era molto piccolo e con Vittoria, che ha assecondato tutte le divertenti follie del papà che l’aveva addirittura vestita da polpo.

Quest’anno, i festeggiamenti assumono una valenza del tutto particolare. Lui è infatti reduce da un’emorragia interna che lo ha costretto in ospedale per 8 giorni. Dopo la grande paura (ha rischiato di morire) il rapper è tornato in famiglia e ha tutta l’intenzione di godersi ogni momento insieme a loro. Sono anche prossimi al trasloco nel nuovo attico, che sarà pronto entro novembre dopo 3 anni di lavori.