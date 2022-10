Emily Ratajkowski si dichiara – forse – bisessuale. È cosi importante?

Un tempo agli attori e cantanti omosessuali (Hollywood e l’industria musicale sono pieni di esempi) veniva vietato categoricamente di dichiarare e vivere liberamente la propria sessualità, complice la carriera rovinata e la perdita di credibilità e amore da parte del pubblico. Da Rock Hudson a George Michael e Ricky Martin, la lista sarebbe lunghissima.

Oggi stiamo assistendo al fenomeno contrario: dichiararsi (attenzione: dichiararsi, non essere) gay o bisessuali è quasi un valore aggiunto, segno di apertura mentale, tacca in più sul curriculum, possibilità di farsi amare da tutta la comunità LGBTQ+ che tanto peso ha acquistato negli ultimi anni.

Essere bisessuali è trend, che poi lo si sia realmente passa in secondo piano. Non è un caso che nell’ultima settimana, complica il Coming Out Day (celebrato l’11 ottobre) ben tre celeb, da Madonna alla star di di “Pretty Little Liars” Shay Mitchell fino ad una delle modelle più belle al mondo, Emily Ratajkowski si siano dichiarate bisessuali sui social. Chi esplicitamente, come la Mitchell, chi lasciandolo intendere, come le altre due.

D’altronde sia Madonna che Emily hanno sempre vissuto la proprio sessualità molto liberamente. La signora Ciccone non ha mai fatto mistero delle sue ex fidanzate ed Emily, cresciuta in una famiglia di ampie vedute, ha sempre dichiarato di vivere il proprio corpo e il sesso senza tabù o falsi pudori.

Ma importa così tanto sapere che siano bisessuali o meno, che possano amare indistintamente uomini e donne? Sarà che a me delle scelte sessuali dei personaggi famosi importa ben poco. Sono fatti loro, parafrasando proprio un (ex) sex symbol che ha fatto delle propria privacy un mantra di vita, non mi cambia nulla sapere se davvero Emily lo sia o meno. E il video su Tik Tok, che ha fatto il giro del mondo web, in cui lei ammicca al divano verde, segno della sua presunta bisessualità, lascia totalmente indifferente.

Mi spiace di più sapere che, dall’alto della sua inarrivabile bellezza, pure lei è stata ignobilmente tradita dal padre di suo figlio, quel tortellone di produttore che risponde al nome di Sebastian Bear-McClard. Uno che non capivamo come potesse stare con una tale dea, e che adesso scopriamo pure essere adultero seriale.

Ecco, la vera notizia non è sapere se lei, o Madonna o Shay siano bisessuali, ma che la natura di (molti) uomini è sempre la stessa, che abbiano vicino la Venere di Botticelli o Mariangela Fantozzi, un premio Nobel o una partner soprammobile . E sarà forse anche per quello che molte donne scelgono di stare, e amarsi, tra loro.