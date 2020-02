Elettra Lamborghini annulla due incontri con i fan per il Coronavirus

editato in: da

L’allarme Coronavirus non lascia indifferente nemmeno Elettra Lamborghini che ha deciso di annullare due incontri con i fan a causa del virus. L’obiettivo è quello di tutelare il pubblico e l’artista, dopo che la malattia che arriva dalla Cina si è diffusa nel Nord Italia, con centinaia di contagi.

Reduce da Sanremo 2020 e dal successo della canzone Musica (e il resto scompare), Elettra in questi giorni era impegnata con un in store tour per incontrare i fan. Dopo che il Covid-19 è arrivato anche in Lombardia e Veneto però, la cantante ha deciso di annullare le tappe di Genova e Biella. L’annuncio è arrivato tramite i social.

“Date le notizie delle ultime ore – ha svelato lo staff della Lamborghini – è con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annullare gli in store previsti per oggi a Biella e per domani a Genova per motivi precauzionali: una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan di Elettra Lamborghini, che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni in merito agli in store previsti la prossima settimana”.

L’obiettivo di Elettra è quello di preservare la salute delle persone ed evitare una situazione di pericolo che potrebbe favorire la diffusione del virus. Negli incontri di questo tipo infatti si crea spesso un sovraffollamento che in un periodo così delicato è fortemente sconsigliato. Le prossime date dovrebbero essere Lucca, Firenze, Mestre, Palermo, Modica, Rovigo.

La Lamborghini ha commentato la decisione nelle Stories di Instagram postando prima il comunicato, poi una faccina triste. Negli ultimi mesi la popolarità della cantante è cresciuta molto, complice la sua partecipazione a diverse trasmissioni televisive e Sanremo 2020. Anche l’amore procede a gonfie vele, Elettra infatti presto convolerà a nozze con Afrojack, il dj che le ha rubato il cuore.

La Lamborghini non è la prima vip che si trova a fare i conti con le conseguenze del Coronavirus. Prima di lei una preoccupata Michelle Hunziker aveva commentato la notizia dalle Maldive, in cui si trova in vacanza, mentre Heather Parisi, che vive a Hong Kong da tempo, ha raccontato come la sua vita sia cambiata a causa del virus.