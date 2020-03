Elena Santarelli si commuove da Costanzo per il figlio: “Impossibile dimenticare”

editato in: da

Elena Santarelli si racconta in una lunga intervista a Maurizio Costanzo, parlando del figlio Giacomo, che ha affrontato la lotta contro il tumore, ma anche di Bernardo Corradi e della secondogenita Greta. Bella, forte e sensibile, Elena non ha mai smesso di lottare per le persone che ama, diventando un esempio per tante mamme.

La terribile diagnosi è arrivata nel 2017 e da allora Elena non ha mai smesso di combattere accanto a Giacomo, raccontando la sua battaglia contro il male su Instagram. Nella sua lunga chiacchierata con Costanzo, ospite de L’Intervista, la Santarelli ha ripercorso il momento difficile che ha vissuto, parlando anche della sua famiglia.

“È qualcosa che avrai sempre dentro, è impossibile da dimenticare – ha spiegato a Costanzo, lasciandosi andare alla commozione -. Ma non è solo il dolore di mio figlio, è tutto il dolore che ho visto di tante altre famiglie, questo mi piacerebbe raccontare […] è devastante sotto tanti punti di vista…non so quante persone frequentano le camere mortuarie degli ospedali di pediatria, per me questa è stata l’esperienza che mi ha proprio congelato”.

La Santarelli non ha mai nascosto di aver seguito una terapia psicologica per superare il trauma. Oggi è nuovamente felice, ma non dimentica quanto vissuto in passato. “Assolutamente sì, sono contenta – ha spiegato a Costanzo – però si immagini nel frequentare le persone che sono rimaste mie amiche che non hanno più la gioia di sentire il profumo dei figli […] Mi sento una privilegiata, non in colpa, ma mi sento una privilegiata”.

Parlando del presente, Elena ha confessato di essere molto innamorata del marito Bernardo Corradi. “Lo amo profondamente, sto bene con lui – ha rivelato – […] Sono gelosa? Sì, un po’ meno degli anni passati. In passato ho fatto tante cose da matta per lui”. Infine la Santarelli ha sorriso parlando di Greta, la figlia più piccola: “Lei è un uragano di energia, è comunicativa, fisica, simpatica”.