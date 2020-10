Domenica Live, Simone Sabani ricorda papà Gigi e la D’Urso si emoziona

editato in: da

Grande emozione in studio, per il ricordo di Gigi Sabani: l’ultima puntata di Domenica Live ha celebrato il grande conduttore e imitatore scomparso precocemente 13 anni fa. Suo figlio Simone ha speso splendide parole in ricordo del padre, mentre Barbara D’Urso gli ha dedicato un video che ha commosso tutti.

Il 5 ottobre 2020, Gigi Sabani avrebbe compiuto 68 anni. E invece se n’è andato in una tiepida serata del 2007, stroncato da un infarto mentre si trovava a casa di sua sorella Isabella. Quel malore, poche ore prima scambiato da un medico per un semplice stato di stress, si è rivelato essere qualcosa di ben più grave e lo ha condotto alla morte. Ora, a distanza di 13 anni da quel drammatico momento e alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo compleanno, il figlio Simone Sabani è ospite a Domenica Live per ricordare il grand’uomo che è stato suo padre.

“La cosa che mi manca di più di mio padre è l’allegria nonostante tutto” – ha affermato Simone, nato dal primo matrimonio dello showman con Rita Imperi. “Quando sono nato pesavo quasi 4 chili, ero il gigante dell’incubatrice. E sono nato prematuro di 14 giorni. Per questo papà mi chiamava ‘i miei figli’ e non ‘mio figlio'” – ha ricordato. La relazione tra Gigi Sabani e la sua prima moglie si è conclusa quando lui era ancora un bambino, aveva appena 2 anni e mezzo. E di questa separazione ha sofferto molto.

Per diversi anni, il figlio di Sabani ha combattuto con la bilancia: “Sono arrivato a pesare 170 kg. Forse è la prima volta che ne parlo pubblicamente, perché molte persone che non mi conoscono pensano che io abbia perso qualche chilo. Invece ne ho persi 80, un’altra persona. È come se fossi rinato una seconda volta facendo un percorso molto lungo e difficoltoso”. Simone ha seguito in parte le orme del padre, frequentando l’Accademia e diventando un attore.

Barbara D’Urso, che come lei stessa ha rivelato era molto legata a Gigi, ha poi mandato in onda un lungo filmato dedicato al grande imitatore. Un elogio alla sua carriera e al suo talento, ma anche un ricordo vivido della terribile vicenda che lo ha visto coinvolto, come anni prima era accaduto a Enzo Tortora: le accuse ingiuste che ha vissuto sulla sua pelle, sino al momento dell’assoluzione che gli ha permesso di tornare a vivere. E durante il video, anche Barbara non ha potuto trattenere l’emozione.

A conclusione dell’intervista, Simone ha ricevuto un messaggio molto toccante da parte di sua mamma: “In te vedo tuo padre. Le sue smorfie, il suo sorriso, i suoi gesti, le sue belle mani identiche alle tue. Sai bene quanto ho amato e quanto tuttora amo tuo padre. L’amore ad un certo punto per lui è finito, ho scelto di lasciarlo libero e abbiamo cercato di preservarti”. E ancora: “Sono sicura che tuo padre, ovunque si trovi, è tanto orgoglioso di te“.