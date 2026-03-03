Sanremo 2026, Carlo Conti svela la sua canzone preferita

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Carlo Conti

Archiviate le luci della ribalta, i fiori di Sanremo 2026 e l’adrenalina del palco più prestigioso d’Italia, per Carlo Conti è tempo di bilanci e, soprattutto, di un ritorno alla normalità. Lo abbiamo visto calcare il palco dell’Ariston con la solita impeccabile professionalità, ma ora la scena era ben diversa: niente abito, solo la routine di un papà premuroso che accompagna il figlio Matteo a scuola. È stato proprio in questo contesto così umano, tra una corsia e l’altra del traffico cittadino, che il conduttore ha concesso un’intervista a Radio Toscana, aprendo il suo cuore “a bocce ferme” su quello che è stato il suo Festival di Sanremo 2026.

Il trionfo di Sal Da Vinci, una sorpresa anche per Carlo Conti

Il verdetto finale ha visto trionfare Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, un risultato che ha scatenato discussioni e curiosità. Con la sincerità che lo contraddistingue, Carlo Conti non ha nascosto un pizzico di stupore. Ha ammesso candidamente che, nel momento in cui ha selezionato il pezzo per la gara, non avrebbe mai immaginato che potesse scalare la classifica fino alla vetta più alta. Secondo la sua iniziale valutazione, il brano sembrava destinato a una onorevolissima posizione tra i primi dieci, ma la realtà ha superato le aspettative.

Conti ha però voluto rendere omaggio alla lunga carriera dell’artista napoletano, sottolineando come sia riuscito a portare all’Ariston una melodia che ha conquistato il pubblico fin dal primo ascolto. Un dettaglio tecnico non trascurabile emerso dall’intervista riguarda il meccanismo della vittoria: il conduttore ha precisato che, in questo caso, non è stato il televoto a risultare decisivo. A determinare il successo finale sono stati i voti della sala stampa e della giuria delle radio, segno di un apprezzamento trasversale che va oltre il semplice gradimento popolare.

Il podio del cuore

Quando si parla di gusti personali, però, la classifica ufficiale passa in secondo piano. Carlo Conti ha svelato il suo podio ideale, regalando una prospettiva inedita sulle sue preferenze artistiche. A suo giudizio, il brano più bello di questa edizione è stato quello presentato dall’inedita coppia formata da Fedez e Marco Masini con Male necessario. Lo ha descritto come un pezzo moderno, potente, interpretato magistralmente e supportato da un testo definito “pazzesco”.

Ma il suo personale Olimpo musicale non finisce qui. Il conduttore avrebbe visto volentieri sul podio anche artisti come Tommaso Paradiso, Raf e Fulminacci, sottolineando inoltre lo spessore del brano portato in gara da Ermal Meta. È un ritratto di un Festival che ha unito la freschezza dei nuovi linguaggi con la solidità della tradizione cantautorale italiana, con uno spettro musicale vasto e di altissima qualità.

I numeri da capogiro di Sanremo 2026

Oltre alle canzoni, resta il successo travolgente in termini di share. La finale di Sanremo 2026 ha registrato numeri che parlano chiaro: oltre undici milioni di telespettatori e una media del 68,8%, con picchi che hanno toccato il 70%. Cifre che, in questo momento delicato, hanno del miracoloso. Carlo Conti, con grande umiltà, ha spiegato di essere consapevole di non poter piacere a tutti, ma davanti a risultati così clamorosi la soddisfazione è inevitabile.

Quando undici milioni di persone scelgono di sintonizzarsi sullo stesso programma, significa che il Festival è tornato a essere, a tutti gli effetti, la piazza principale degli italiani. Per Conti, questo è il premio più grande: aver consegnato al Paese un evento che tutti hanno guardato, commentato e vissuto, prima di tornare, proprio come lui, alla bellezza delle piccole cose quotidiane.