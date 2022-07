Silvestri-Costantino, matrimonio country: invitati del “GF Vip”, assenti e location

Davide Silvestri e Alessia Costantino si sono sposati in una (calda) domenica di luglio: matrimonio country per la coppia, in una location da fiaba, alla presenza di diversi concorrenti del GF Vip 6. L’ex attore, noto per Vivere, oggi birraio, ha realizzato il suo sogno, ovvero quello di sposare la sua fidanzata “Lili” in una dimora di campagna del diciannovesimo secolo a Vimercate in Lombardia.

Davide Silvestri e Alessia Costantino: la location delle nozze country

Domenica 3 luglio 2022, Davide Silvestri e Alessia Costantino hanno detto “sì, lo voglio”. E lo hanno fatto con uno stile particolare, alternativo quasi, molto in voga nei matrimoni oltreoceano, di influenza contadino/country. A parte la coppia, in tenuta formale e tradizionale, gli ospiti presenti indossavano degli outfit “campagnoli”, di grande impatto.

La dimora di campagna – La Lodovica – si è ben prestata come cartolina delle nozze: una tenuta del diciannovesimo secolo, a dir poco perfetta per lo stile scelto dagli sposi. Silvestri ha indossato un gilet broccato, un completo decisamente classico; la sua “Lili”, invece, ha preferito un abito bianco tradizionale, con gonna di tulle e scollo a cuore. Davide aveva promesso ad Alessia che l’avrebbe presto sposata anche nel corso del GF Vip, e così è stato.

Gli invitati del GF Vip 6: gli esclusi e chi non ha partecipato

Silvestri, che è arrivato secondo nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha ovviamente invitato molti dei suoi ex compagni d’avventura. Erano presenti Giucas Casella, che non ha potuto fare a meno di dare vita a uno sketch esilarante, ma anche Jessica Selassié, vincitrice del GF Vip, così come Katia Ricciarelli e Barù. Quest’ultimo è stato incaricato di occuparsi del menù delle nozze. Del resto, Davide e Barù hanno stretto una bella amicizia in occasione del reality.

Tra gli invitati che non erano presenti (si precisa per motivi di lavoro), invece, troviamo i nomi di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Miriana Trevisan. Chi non è stato invitato? Due nomi in particolare: Alex Belli e Soleil Sorge. Del resto, Silvestri, in occasione di un’intervista a Verissimo, aveva svelato: “Inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene.” Nessuna sorpresa invece per il testimone di nozze: Kekko dei Modà, cugino di Davide.

Il grande amore tra Davide Silvestri e Alessia Costantino

Sempre a Verissimo, Davide Silvestri e Alessia Costantino erano stati invitati da Silvia Toffanin per parlare delle imminenti nozze. “Per me, lei è la più bella del mondo, la più bella di tutte e non c’era niente che mi potesse distogliere. Io non gli ho mai parlato di matrimonio, ma quel momento per me era importante. Quando glielo dirò sarà la volta più importante e grande”.

Avevano anche affrontato il tema dei figli. “Essere padre? Alessia è una donna troppo bella e importante per me, vorrei che il nostro amore venga prima vissuto a pieno perché un figlio toglie spazio all’amore. Ma la sposerò certamente, perché è una donna molto sincera, molto educata, profumatissima, bellissima, ha davvero tutto”.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.