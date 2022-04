GF Vip, Davide Silvestri si sposa: l’annuncio e i dettagli sulle nozze

Per Davide Silvestri è un periodo ricco di soddisfazioni sia per quanto riguarda la vita lavorativa che quella privata. Dopo la sua lunga esperienza al Grande Fratello Vip che lo ha visto trionfare tra i finalisti, è arrivato il momento di convolare a nozze con la sua amata Lilì. La notizia è stata resa ufficiale nelle pagine del settimanale Chi, dove l’attore e modello ha raccontato di volersi sposare al più presto con la sua compagna.

Davide Silvestri, le nozze imminenti

Davide Silvestri non ha dubbi: la sua fidanzata Alessia Costantino, che chiama affettuosamente “Lilì”, è la donna giusta. Lo aveva confessato già nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin, e adesso la conferma arriva sulle pagine del settimanale Chi, dove l’attore ha annunciato le nozze imminenti.

La data c’è già e l’entusiasmo è alle stelle: “Stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo, sarebbe quello di sposarci a luglio”.

“Sarà una cerimonia molto semplice”, ha aggiunto Silvestri, che sembra avere, insieme alla compagna, le idee molto chiare sul matrimonio dei loro sogni. “Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate”.

Il desiderio di convolare a nozze è sbocciato proprio durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Di certo la lontananza prolungata e la consapevolezza della forza del loro amore li ha portati a voler coronare il loro sogno: “E pensare che prima del GF Vip Lilì ed io non avremmo mai pensato di coltivare con forza questo desiderio“, ha confessato al magazine di Alfonso Signorini.

Davide Silvestri e Lilì, i dettagli del matrimonio

Preparativi in corso per i fiori d’arancio per l’attore e la sua compagna: Davide, da sempre riservato, non ha voluto svelare troppo, sebbene non sia riuscito a nascondere tutta la sua felicità di fronte a una notizia così bella.

Impossibile non chiedere, oltre alla data e alla location, chi saranno gli invitati di questo matrimonio “vip”, a maggior ragione dopo la partecipazione di Silvestri al Grande Fratello e la sua condivisione di questa avventura con tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Di certo ci sarà il cugino Francesco Kekko Silvestre, frontman dei Modà, che sarà uno dei testimoni.

E invece, tra gli ex coinquilini del loft di Cinecittà, sono solo due i nomi a cui arriveranno gli inviti, le due persone a cui più si è legato: “Inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene”, ha risposto lapidario l’attore.

Sarà per Davide e Alessia un giorno certamente speciale, che serverà a suggellare il loro amore. I due convivono già da qualche tempo in Brianza, insieme al loro cagnolino Birra. Il desiderio di allargare la famiglia c’è, ma Davide mostra tutta la sua prudenza: “Facciamo un passo alla volta – ha dichiara -. Anche se sogniamo una femminuccia, ma non abbiamo pensato ad un nome. Se invece sarà maschio lo chiameremo Falco senza dubbio”.