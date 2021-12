GF Vip, la sorpresa a Davide Silvestri e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Le settimane passano, ma la finale del GF Vip è ancora molto lontana. Le dinamiche innescate dai vipponi di Alfonso Signorini hanno appassionato i telespettatori fin dall’ora zero del loro ingresso nella Casa, ravvivandosi con l’ingresso di nuovi concorrenti. Com’è noto, la grande macchina del reality di Canale5 camminerà fino al 14 marzo 2022, data che i partecipanti hanno appena scoperto, e il gioco è entrato finalmente nel vivo. Vediamo cosa vi siete persi dell’ultima puntata.

GF Vip, Kekko Silvestre e la sorpresa a Davide

Che Davide Silvestri fosse il cugino di Kekko dei Modà è cosa nota. Alfonso Signorini ha infatti sempre rimarcato questo legame di parentela, che va ben oltre una corrispondenza di DNA. I due sono molto uniti e si sono supportati a vicenda, proprio come ha tenuto a rivelare il concorrente del GF Vip: “In un certo senso mi ha anche salvato la vita, siamo sempre stati uniti, è stranissimo che io ho fatto l’attore a livelli medio alti, lui il cantante a livelli altissimi, nessuno ha raccomandato l’altro, ma nel momento del bisogno lui mi ha salvato la vita”.

E continua:

“Lui mi vedeva triste che combattevo e non sapeva come aiutarmi, come darmi lavoro perché aveva già un altro assistente, e mi disse: se vuoi ti posso aiutare economicamente. Io voglio un lavoro non voglio altro, così per una coincidenza stranissima, il suo assistente ha cambiato lavoro e si è liberato un posto nel suo team e ho iniziato a lavorare per lui”

Le parole di Kekko Silvestre, poi, non hanno lasciato spazio a dubbi: “Dici sempre che io ti ho aiutato, ma lo hai fatto anche tu, mi hai aiutato a portare a termine le mie battaglie, tu hai fatto diventare piccoli i miei problemi. Ti posso dire che tutte le persone che ti conoscono si stanno divertendo un sacco, hanno visto nella casa quello simpatico, quello stupido, ed è anche per questo che la gente ti vogliono bene. Mi ha fatto molto piacere vederti recitare, e dopo tanti anni è stato bello vederti. Mi manchi moltissimo, ti voglio bene e ti vorrei abbracciare, ma spero di farlo il più tardi possibile”.

GF Vip, la confessione di Katia Ricciarelli

Si sta mettendo in gioco, si sta lasciando andare e ha deciso di fare una confessione dolorosa, di quelle che non avremmo mai voluto ascoltare. Ed è così che Katia Ricciarelli è tornata a toccare il tema della solitudine, con quel “cosa me ne importa della fama, se poi non ho nessuno” che è stato un pugno nello stomaco.

L’artista veneta, spinta da Alfonso Signorini, è scesa ancora di più nei particolari: “Passano gli anni e il buio e la solitudine si allarga. Tutti gli anni di grande fama che ho vissuto, in tutto quel periodo, non ho mai avuto il tempo di fermarmi e di accogliere l’affetto di tante persone. A volte, lo dico, vorrei sparire in una nuvola e andarmene”.

E ha proseguito: “Ho sempre pensato di voler andare dall’altra parte e lasciare tutto. Poi, però, ho sempre pensato che non è giusto per tutte le persone che mi vogliono bene e che mi sono sempre state vicino”.

A rincuorarla è stato proprio il conduttore che, oltre a esortarla a non pensare mai più a una soluzione così drammatica, le ha anche ricordato di essere amata, proprio da tutti.

GF Vip, annunciata la data della finale

La notizia ufficiale è conosciuta da tempo, ma i concorrenti ancora non erano stati avvisati. Finalmente, dopo settimane d’attesa, Alfonso Signorini ha deciso di svelare che il Grande Fratello Vip proseguirà ben oltre il 13 dicembre, data inizialmente fissata per la finale. Ad aprire la busta con la data scelta per l’incoronazione del vincitore è stata Miriana Trevisan, che è anche riuscita a indovinare il giorno esatto: 14 marzo 2022.