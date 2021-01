Chi è Christiane Filangieri, Irene nella fiction Mina Settembre

editato in: da

Ex concorrente di Miss Italia e attrice di successo, Christiane Filangieri è fra i protagonisti di Mina Settembre, fiction con Serena Rossi in cui veste i panni di Irene. Classe 1978, è originaria di Wurzburg, in Germania, e proviene da una famiglia nobile. Sua madre, Elisabeth Felkel, è una nota pittrice di icone russe, mentre suo padre, Antonio, è un esploratore e un filantropo. Ha una sorella che si chiama Yvonne Carolina e ha vissuto per moltissimi anni in Brasile insieme ai genitori, coltivando le sue passioni, fra cui la recitazione.

Diplomata al liceo linguistico, Christiane parla perfettamente ben cinque lingue. Nel 1997 è approdata nel mondo della moda quasi per caso, partecipando a Miss Italia. La sua eleganza ha incantato da subito la giuria e la Filangieri si è classificata terza nel concorso. L’anno successivo ha preso parte a un noto spot che le ha regalato il successo, mentre nel 1999 è approdata sul grande schermo, recitando in Non lo sappiamo ancora. “A casa mia le parti erano capovolte – ha raccontato a Io Donna -. Papà era quello pignolo. Mamma invece era l’artista, una zingara selvaggia. Io mi sento così precisa che potrei fare la commercialista, ma sono anche creativa, energica”.

“È stata la mia occasione – ha confessato parlando della pubblicità con Daniele Luchetti -. Volevo fare la guida turistica, o girare documentari di viaggi. L’incontro con Luchetti mi ha permesso di ripensare la vita”. Da quel momento Christiane Filangieri ha partecipato a molte fiction di successo e film, recitando in Eravamo solo mille, Ho sposato uno sbirro, I Liceali, I Cesaroni e Nessuno come noi, in cui ha vestito i panni della moglie di Alessandro Preziosi. Ha inoltre condotto Cinepop, rubrica in onda su Sky dedicata al cinema, dimostrando ottime doti di conduttrice.

Molto riservata e attenta a proteggere la sua vita privata, la Filangieri è sposata dal 2010 con Luca Parnasi, noto costruttore, da cui ha avuto il figlio Alessandro. La coppia è molto unita e ha attraversato tante difficoltà. “Mio marito Luca è un ottimista – ha svelato lei -, uno che non si piange addosso ma cerca la soluzione. Come piace a me”.