Chiara Ferragni di nuovo incinta? Il commento di mamma Marina registrato da Fedez

Chiara Ferragni è di nuovo incinta? Il commento della madre, Marina Di Guardo, registrato da Fedez, scatena il gossip. L’influencer è già mamma di Leone, che ha due anni e mezzo, ma presto la famiglia potrebbe allargarsi con l’arrivo del secondo figlio. Tutto nasce da un video molto divertente pubblicato dal rapper nelle Stories di Instagram. Nella clip il piccolo manda dei baci alla mamma, ignorando completamente il suo papà.

Un comportamento commentato anche da Fedez, che ha confermato di sentirsi ignorato da Leone, fra risate e ironia. Nel video, che ha divertito molto i follower, si sente in sottofondo la voce di Marina, la mamma di Chiara Ferragni, che dice: “Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te!”. Il commento ha da subito alimentato l’indiscrezione secondo cui i Ferragnez starebbero per allargare la famiglia. Durante la prima gravidanza, la coppia aveva cercato di tenere la notizia segreta, cercando di vivere privatamente questo momento magico e i fan sono certi che anche per il secondo figlio faranno lo stesso.

Nel frattempo Chiara sta affrontando un momento difficile, supportata da Fedez. La cagnolina Matilda, accanto a lei da dieci anni, sta male e una visita ha evidenziato la presenza di un tumore. “Mentre ero ad un meeting mi hanno avvisato che stava male – ha confessato nelle Stories -. L’abbiamo portata subito da un veterinario, poi da un neurologo che le ha fatto immediatamente una risonanza magnetica”.

“Abbiamo dovuto addormentarla, che per un cane di quasi dieci anni è già un rischio – ha aggiunto Chiara -. Abbiamo scoperto che ha un tumore e dobbiamo quindi tenerla sotto controllo. Mi sono spaventata perché pesavo di perderla oggi, sono veramente contenta che si sia stabilizzata e spero continui così”. Matilda è a tutti gli effetti un membro della famiglia Ferragnez. La dolce cagnolina è stata una compagna di vita per la Ferragni e ha conquistato il cuore anche di Fedez e Leone. “Ha avuto un piccolo accenno di crisi, ma ha risposto bene ai medicinali anti-epilettici, quindi incrociamo le dita – ha raccontato l’influencer poco dopo -. È monitorata 24 ore su 24, speriamo che mercoledì possa ritornare a casa e poi cominciare la radioterapia per non far crescere il tumore, che è frequente nei Bulldog francesi come lei”.